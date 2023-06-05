Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Küçük Sanayi Sitesi’nde bulunan yaklaşık 30 yıllık 30 çam ağacının kesilmesine vatandaşlar ve çevre dernekleri tepki gösterdi.

Turgutlu ilçesinde 30 adet 30 yıllık ağacın ranta kurban edildiğini belirten Turgutlu Çevre Derneği üyeleri, ağaçların kesildiği bölgede basın açıklaması düzenledi. 30 yıl önce Sanayi Bakanlığının Türkiye’de örnek olarak gösterdiği Turgutlu Küçük Sanayi Sitesi’nde yeşillikler içinde çalışılacak alanlar oluşturmak için yoğun emek harcandığını belirten Dernek Başkanı Mimar Mahir Ek, “30 yıl önce Sanayi Bakanlığının Türkiye’de örnek olarak gösterdiği Turgutlu Küçük Sanayi Sitesi’nde yeşillikler içinde çalışılacak alanlar oluşturmak için yoğun emekler harcanmış, fidanlar dikilmiş, yeşil alanlar oluşturulmuştu. 30 yıl sonra bugünlerde ne yazık ki üç beş kuruş para uğruna yaklaşık 30 adet 30 yıllık çam ağacının kesildiğini gördük. Sanayi sitesi içinde uygun yerler varken ve yönetimin uyarılmasına rağmen bu ağaçların acımasız biçimde kesilmesini kınıyoruz. Benzin istasyonu için bu ağaçlara kıyanların site içerisindeki diğer yeşil alanlara da gerektiği gibi sahip çıkmadıklarını da görmekteyiz. Kamuoyu önünde site yönetimini çevreye ve temiz hava için gerekli olan ağaçlara saygılı ve koruyucu olmaya çağırmayı görev biliyoruz. Lütfen yeşil alanlara sahip çıkılsın, iş yeri sahipleri uyarılsın, yeşil alanlar hurdalık yapılmasın. Yeşil alanlar ortak alanlardır, kimse sahip çıkmaya kalkmasın" dedi.