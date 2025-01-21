Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri merkez ve kırsal mahallelerde vatandaşların ihtiyaçları çerçevesinde eş zamanlı olarak çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri daha güvenli ve konforlu yollar için sürdürdüğü yenileme, tamirat, onarım ve bakım çalışmalarına devam ediyor. Söz konusu çalışmalar kapsamında İzzettin, Yakuplar, Musacalı ve Çampınar Mahallelerinde mevcut kiraz alım yeri alanlarında toplamda 2 bin metrekare parke taşı döşeme işlemi tamamlandı. Ekipler, Karaköy, Akçapınar, Dalbahçe Mahalleleri ile birlikte Sevgi, 2. Çam, Ercan, Niğbolu, Kültür, Keçeciler, Şamil, Alban, Adalı, Özgün, Bıldırcın, Göçmen, Üzümlü ve Sanat Sokakta parke tamirat çalışmalarını tamamladı.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Kıran, “Ekiplerimiz merkez ve kırsal mahallelerimizdeki çalışmalarına devam ediyor. Kentimizin yol sorunlarını ortadan kaldırmak adına çalışmalarımızı özveriyle gerçekleştiriyoruz. Bir yandan da kırsal mahalle sakinlerimizin hem ürünlerinin satışını yapabilecekleri hem de çok amaçlı olarak kullanabilecekleri kiraz alım yerlerinde parke döşeme çalışmalarımızı yapıyoruz. Tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür eder, kolaylıklar dilerim" dedi.