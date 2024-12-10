Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşların talepleri ve belirlenen program dahilinde birçok mahallede eş zamanlı olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler kent genelinde bakım, onarım, tamirat ve yenileme işlemlerine kesintisiz devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Urganlı ve Musacalı Mahallesinde yer alan kiraz alım yerinin zemin kısmında ve Sabuncu Mevkisinde 3500 m2’lik parke döşeme çalışmaları tamamlandı. Ekipler, Selvilitepe Mahallesi ve kentin muhtelif yerlerinde yol açma; Akçapınar Mahallesi ova yolu üzerinde ise çiftçilerin rahat ulaşım sağlayabilmeleri için dolgu ve yol düzenleme işlemlerini gerçekleştirdi. Ayrıca Dalbahçe, Haciisalar, Osmancık, Derbent Mahalleleri ile Bıldırcın, Özenç, Alparslan, Altınırmak, Nur, Selçuklu, Tepe, Bilgi, Orta, Ceyhan, Özbek, Leylak, Cesur ve Şehit Sezai Zorlubaş Sokakta parke tamirat çalışmaları yapıldı.

Eş zamanlı devam eden çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Kıran, “Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, program dahilinde çalışmalarını sürdürüyor. Hemşehrilerimizin istek ve görüşlerini de dikkate alarak yürüttüğümüz çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Kentimiz için verdikleri emekten dolayı tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.