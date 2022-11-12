Manisa’nın Turgutlu ilçesinde jandarma ekiplerinin bir evde yaptığı aramada çok sayıda silah ele geçirildi.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde jandarma ekiplerinin bir evde yaptığı aramada çok sayıda silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Turgutlu ilçesinin İzzettin Mahallesinde bir şahsın evinde çok sayıda silah bulunduğu bilgisini alan Turgutlu İlçe Jandarma ekipleri B. Ö.’ye ait evde arama yaptı.

İkamette yapılan aramada 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet faturasız kurusıkı tabanca, kasatura, oluklu bıçak ile 40 adet kurusıkı mermisi, 138 adet ise av tüfeği fişeği ele geçirilirken, B.Ö. hakkında adli soruşturma başlatıldığı öğrenildi.