Turgutlu Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Korteji ve Betül Demir konseriyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yılı Turgutlu’da coşkuyla kutlandı.

Turgutlu Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 101. yıl dönümü, coşkulu bir programla kutlandı. İkinci yüzyılının ilk bayram coşkusunun görkemli bir şekilde yaşandığı kutlamalar “Cumhuriyet Korteji” ile başladı. Koza Parkı Kavşağı’ndan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı’na kadar devam eden kortejde; Atatürk Bulvarı’nı hıncahınç dolduran binlerce Cumhuriyet sevdalısı, ellerinde Türk Bayrağı ve Atatürk Bayrakları ile 101. yıl coşkusunu tek yürek olarak yaşadı. Bazı vatandaşlar ise Cumhuriyet Kortejine evlerinin balkonlarından alkış tutarak ve bayrak sallayarak destek verdi. Cumhuriyet Korteji’nin sona ermesinin ardından 15 Temmuz Demokrasi Alanı’nda sahneye çıkan Dj Baran Zengin, performansıyla alanı dolduran Turgutlululara eğlenceli anlar yaşattı.

Betül Demir ile cumhuriyet coşkusu ikiye katladı

Turgutlu halkının tek yürek olarak Cumhuriyet’e sahip çıktığı yürüyüşün ardından sanatçı Betül Demir sahne alarak Turgutlululara muhteşem bir bayram coşkusu yaşattı ve sevilen şarkılarından oluşan özel repertuarıyla geceye renk kattı. Ünlü sanatçı, sevilen eserlerini seslendirerek, seyircileri hem duygusal hem de coşkulu anlarla buluşturdu.

“Cumhuriyetimizi, koruyup kollamak hepimizin görevi”

Cumhuriyetin 101. yılını coşkuyla ve gururla kutlayan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Değerli hemşehrilerim, ben Turgutlu’m ile her gittiğim yerde gurur duyuyorum. Ancak bu akşam bir kez daha gururlandırdınız beni. Yapmış olduğumuz fener alayına göstermiş olduğunuz ilgi ve katkıdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum, minnetlerimi sunuyorum. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının ilk bayramını kutluyoruz. 101 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları yapmış oldukları kurtuluş savaşında Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Alevisiyle, Sünnisiyle bize çok güzel bir vatan ve çok güzel bir yönetim biçimi olan Cumhuriyeti armağan ettiler. Cumhuriyetimizi, koruyup kollamak hepimizin görevi. Hepinizden bir söz istiyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bırakmış olduğu bu vatanı ve Cumhuriyeti ilelebet benimle korumaya var mısınız? Harikasınız, sizleri çok seviyorum, Turgutlu’mu çok seviyorum. Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlu olsun” dedi.

Başkan Akın’dan SMA hastası Feyyaz Alperen’e destek çağrısı

Konser sırasında Feyyaz Alperen Cantekin ve babasıyla sahneye çıkarak Cumhuriyet Bayramı konseri için bir araya gelen binlerce kişiye seslenen Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, şunları söyledi: “Feyyaz Alperen bebeğimizi hepiniz biliyorsunuz. O, Türkiye’deki 1600 SMA hastası çocuktan sadece biri. Maalesef sağlık sistemimiz onların tedavisine cevap vermiyor. Bizlerde onlara kampanya yapmak zorunda kalıyoruz. Biliyorsunuz İrem Nur bebekte kazandık. Türkiye’de bir ilçede ilk defa bir SMA hastası çocuğunun kampanyasını başarıyla tamamladı ve İrem Nur bebeğimiz sağlıklı bir şekilde hayatına devam ediyor. Şimdi Feyyaz Alperen’in de sorumluluğunu üzerimize aldık. Ben, Feyyaz Alperen ile ilgili gittiğim her yerde destek istiyorum, bağış istiyorum. Lütfen eşinizden, dostunuzdan Feyyaz’ımızın kampanyasına destek isteyin. İnşallah bir daha ki konserde de Feyyaz Alperen’in kampanyasını tamamlamış oluruz ve onun sağlıklı bir şekilde hayata tutunmasına aracılık etmiş oluruz.”

Betül Demir Feyyaz Alperen’e umut oldu

Başkan Çetin Akın’a duyarlılıkları için teşekkür eden ünlü sanatçı Betül Demir, “Feyyaz Alperen için bende elimden ne geliyorsa onu yapacağım. Bundan sonra da takipte olacağım. Biz, Feyyaz Alperen için en kısa zamanda onun ne ihtiyacı varsa sadece Turgutlu değil bütün Türkiye’yi seferber ederiz. Ben elimden geleni yapacağım, sana söz bebeğim. Senin güzel günlerini görmek nasip olacak hepimize. Böyle güzel bir şey başlattığı için Çetin Başkanımıza teşekkür ederim, çok mutlu oldum” ifadelerini kullandı.

Başkan Akın’dan Betül Demir’e anlamlı hediye

Başkan Çetin Akın, Betül Demir’e Ege Orman Vakfı iş birliğiyle fidan bağışı ve yeni sezon formalarında Diyarbakır’da hayattan koparılan Narin Güran’ın siluetinin yer aldığı Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımının formasını hediye etti.

“Kadına şiddete hayır diyoruz”

Konuşmasının son bölümünde kadına şiddete karşı binlerce Turgutlulularla ses yükselten Başkan Çetin Akın, “Biz, çiçek veya başka hediyeler vermiyoruz. Biliyorsunuz ormanlarda canımız yandı. Ege Orman Vakfına Betül Demir için bağışta bulunduk ve bir forma hediyemiz var. Bu forma çok değerli, biliyorsunuz 2 ay önce bir kızımız, Narin’miz Diyarbakır’da katledildi. Bizlerin de kadına şiddet ile ilgili çok duyarlı çalışmaları var. Manisa bölgesinde tek kadın basketbol takımı ve kadın voleybol takımı olan belediyeyiz. Voleybol maçlarımızda bu sezonda çıktığımız formalarda Narin bebeğimizin silueti var. Türkiye’de de göstermiş olduğumuz duyarlılıkla ilk olduk. Kadınlar bizim baş tacımız, onlar bizim analarımız, bacılarımız, eşlerimiz. Onlar olmazsa hayatın hiç tadı olmaz. Hep beraber şöyle diyelim; kadına şiddete hayır diyoruz. Kadına şiddete hayır diyoruz” dedi.