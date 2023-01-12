Manisa’nın Turgutlu ilçesinde narkotik ekiplerinin yaptığı operasyonda gözaltına alınan 1 şahıs çıkarıldığı mahkemece ’Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde narkotik ekiplerinin yaptığı operasyonda gözaltına alınan 1 şahıs çıkarıldığı mahkemece ’Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Turgutlu ilçesinde 6 adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 23,40 gram metamfetamin maddesi, uyuşturucu madde paketlemede kullanılan alüminyum folyo, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 125 TL ele geçirildi. Konuyla ilgili 4 şüpheli şahıs yakalanırken İ.A. isimli 1 şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.