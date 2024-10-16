Manisa’nın Turgutlu ilçesinde jandarma ekiplerince bir araçta yapılan aramada, 4 bin 860 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yapılan saha araştırmaları sonucu, Turgutlu ilçesine bağlı Derbent Mahallesi’nde Y.T. (65 ), K.T. (31) ve O.T. (33) isimli şahıslara ait tır parkı ile parkta bulunan bir araçta yapılan aramada; 4 bin 860 litre kaçak akaryakıt, 4 adet akaryakıt doldurma aparatı, 2 adet plastik tank, 1 kamyonet ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.