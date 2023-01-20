Manisa’nın Turgutlu ilçesinde eğitim gören 32 bin 536 öğrenci karnelerini aldı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde eğitim gören 32 bin 536 öğrenci karnelerini aldı.

Ülke genelinde 12 Eylül 2022 tarihinde başlayan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ilk dönemi bugün sona erdi. Turgutlu ilçesinde anaokullar dahil ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören 32 bin 536 öğrenci karnelerini bugün aldı. İlçede 74’ü resmi 15’i özel olmak üzere toplam 89 okul bulunuyor.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle ilgili açıklamada bulunan Turgutlu ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez “2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ilk dönemini bugün itibariyle tamamlamış bulunuyoruz. İlk dönemimizi tüm idarecilerimiz, öğretmenlerimiz, hizmetlilerimiz ve okul aile birliklerinin katkılarıyla başarı ile tamamladık, hepsine gayretleri için teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin tatil boyunca bol bol dinlenmelerini, kitap okumalarını ve iyi vakit geçirip dinlenmelerini tavsiye ediyor, ikinci dönem için şimdiden başarılar diliyorum.” dedi.