Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama töreni düzenlendi.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama töreni düzenlendi.

Turgutlu ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilk olarak 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı’nda Atatürk Abidesine İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez tarafından çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Programda birer konuşma yapan Kaymakam Selami Kapankaya ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, Turgutlu’da görev yapan öğretmenlerin gününü kutladı. Ayrıca mesleğe yeni başlayan ve emekliliğe ayrılan birer öğretmen de konuşma yaparak, duygu ve düşüncelerini dile getirdiler.

Adaylığı tamamlanan öğretmenlerin yemin ettiği törende görev süresini tamamlayıp emekli olan 15 öğretmene Hizmet Şeref Belgesi verildi.

Konuşmaların ardından Niyazi Üzmez Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan “Üç Öğretmen” adlı tiyatro gösterisi ve ilçemiz öğretmenlerinin oluşturduğu orkestra ve koro eşliğinde yapılan müzik dinletisinin ardından program sona erdi.

Programa, Kaymakam Selami Kapankaya ve eşi Pınar Kapankaya, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Biçer, Belediye Başkan V. Belediye Meclis Üyesi İlhami Dinçer, İlçe Jandarma Komutanı Bnb. Halim Karaer Turgutlu Askerlik Şubesi Başkanı P. Atğm. Burak Harun Çalışkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez ve Şube Müdürleri, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.