Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırım işgallerine karşı denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yayaların cadde ve sokaklardaki kaldırımları güvenli kullanabilmeleri amacıyla Turgutlu genelinde pek çok noktada denetimlerini gerçekleştirdi. Denetimler sırasında kanun ve mevzuata aykırı olarak motorlu araç, ticari malzeme ve gıda ürünlerini kaldırım ve yol kenarlarına yerleştiren kişi veya kişiler hakkında gerekli cezai işlemler uygulandı. Kaldırım ve yol işgalinin önüne geçmek adına denetim ve çalışmalar devam edecek.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Kızıl, "Vatandaşlarımızın huzurunu ve esenliğini sağlamak ve olabilecek olumsuzlukları engellemek için denetimlerimizi sürdürüyoruz. Geçişi engelleyen hiçbir malzemenin kaldırım ve yol kenarlarında bulunmasına izin vermeyeceğiz. Ekiplerimizle birlikte denetimlerimize devam edeceğiz" dedi.