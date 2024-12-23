Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Eğitim Sen Temsilciliği iş birliğiyle düzenlenen “Turgutlu yazarlarıyla buluşuyor” isimli programda Turgutlulu ve Manisalı yazarlar okurlarıyla buluştu.

Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Eğitim Sen Temsilciliği tarafından düzenlenen “Turgutlu yazarlarıyla buluşuyor” programı kapsamında Turgutlulu ve Manisalı yazarlar Metin Akdeniz, Mustafa Tarık Özkan, Aytekin Gökkaya, Aydın Aldırmaz ve Havva Ağral okurlarıyla bir araya geldi. Yazarlar, ilk olarak kitaplarının içeriği ve yazarlık süreci üzerine bir konuşma gerçekleştirdi. Söyleşinin ardından kitaplar imzalandı. Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz’in de katıldığı program okurlar tarafından da büyük beğeniyle takip edildi.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, “Belediyemiz ve Turgutlu Eğitim Sen Temsilciliği iş birliğiyle Turgutlulu yazarlarımızı okurlarıyla buluşturduk. Turgutlulu ve Manisalı yazarlarımız Metin Akdeniz, Mustafa Tarık Özkan, Aytekin Gökkaya, Aydın Aldırmaz ve Havva Ağral’ı yakından tanıma fırsatımız oldu. Yazarlarımıza değerli vaktini bizlere paylaştığı için çok teşekkür ederim” dedi.