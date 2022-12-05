Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Alpaslan Türkeş Köprülü Kavşağında dün gece 02.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında minibüs ile kamyonet çarpıştı 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Alpaslan Türkeş Köprülü Kavşağında dün gece 02.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında minibüs ile kamyonet çarpıştı 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Turgutlu ilçesi İzmir - Ankara E-96 Karayolu Alparslan Türkeş Battı Çıktı Köprülü Kavşağı’nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre sürücüleri öğrenilemeyen 35 CHC 48 plakalı minibüs ile 35 YVA 12 plakalı kamyonet Turgutlu Alpaslan Türkeş Köprülü Kavşağı tünel içerisinde çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçlar içerisinden çıkarılan Cenk Ç. ve Nurhan Samir D. Turgutlu Devlet Hastanesine diğer iki yaralı İsmail Ö. ve Hamit S. ise özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Nurhan S.D. yapılan ilk müdahalenin ardından Manisa C.B.Ü. Hastanesine sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.