Turgutlu Belediyesinin kültür ve tarihe dair çalışmalarının en önemli noktalarından olan Turgutlu Kent Müzesi, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğinin kültür sanat büyük ödüllerinde müzecilik alanında ödüllendirildi.

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan Turgutlu Kent Müzesi’nin sorumlusu Mehmet Gökyayla, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Manisa Şubesi tarafından düzenlenen Manisa Kültür Sanat ve Edebiyat Ödülleri’nin kütüphanecilik ve müzecilik alanındaki ödülüne layık görüldü. Müzenin kuruluşundan itibaren çok sayıda kitap ve makale yayınlanmasına, birçok etkinlik ve serginin düzenlenmesine, ayrıca 35 bölümlük bir belgesel hazırlanmasına vesile olan Gökyayla’ya ödülü, düzenlenen törende Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç tarafından takdim edildi.

Böylesi bir ödülün kendileri için çok anlamlı olduğunu belirten Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, "Belediyemizin her birimi, fedakârca çalışıyor; güzel işler gerçekleştiriliyor. Kent Müzemiz de bu anlamda en önemli birimlerimizden bir tanesi ve Müze Sorumlumuz Mehmet Gökyayla başta olmak üzere müzedeki tüm arkadaşlarımız, işlerinin hakkını veriyorlar. Kendilerine çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum ve alınan ödülden dolayı da ayrıca tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.