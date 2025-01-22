Turgutlu Belediyesinin Mustafa Kemal ve Albayrak Mahallelerinde hizmet veren Çocuk Kültür Sanat Merkezlerinde kış döneminin ikinci etabı için kayıtlar başladı. Merkezlerde, çocuklar eğitimden sanata, spordan sosyal gelişime kadar pek çok alanda destekleniyor.

Turgutlu Belediyesinin toplumsal eşitlik sağlama, her çocuğun temel eğitim ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen aynı zamanda imza projelerinden biri olan Çocuk Kültür Sanat Merkezleri’nde kış dönemi heyecanı yaşanıyor. 3-5 yaş grubundaki çocuklara yönelik olan Çocuk Kültür Sanat Merkezlerinde, okul öncesi eğitimin yanı sıra spor, müzik, resim, drama, el sanatları ve cimnastik gibi çeşitli kurslar sunuluyor. Çocukların hem eğitici hem de eğlenceli bir ortamda vakit geçirdiği merkezlerde, Türkiye’de bir ilk olan okul öncesi eğitim ile birlikte ücretsiz üç öğün beslenme imkanı da sağlanıyor.

Ön kayıt işlemleri, Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde hafta içi 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olup, başvuru formu doldurulacaktır. Kayıt sürecinde, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere öncelik tanınacaktır. Kayıtlarla ilgili detaylı bilgi almak isteyenler, 0236 313 21 22 numaralı telefonu arayabilirler.

“Türkiye’de öncü bir projeyi hayata geçirdik”

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Çocuk Kültür Sanat Merkezlerinin önemine vurgu yaparak şunları söyledi: “Çocuklarımızın hem eğitim hayatına güçlü bir başlangıç yapması hem de sosyal ve kültürel anlamda gelişmesi için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Ücretsiz eğitim ve beslenme hizmetlerimizle Türkiye’de öncü bir projeyi hayata geçirdik. Çocuk Kültür Sanat Merkezlerimizde sunduğumuz imkanlarla sayesinde ailelere destek oluyor, aynı zamanda çocuklarımızın gelişimine katkı sağlıyoruz. Her çocuğun eşit imkanlara sahip olduğu bir toplum oluşturmak adına sosyal belediyecilik anlayışımızla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.