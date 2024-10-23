Manisa’nın Turgutlu ilçesinde ilk kez yapılan ve 3 gün boyunca süren TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliğini yaklaşık 10 bin kişinin ziyaret ettiği öğrenildi.

Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına hazırlanan yürütücülüğünü Dr. Mehmet Akif İnesi’nin yaptığı, proje ekibinde Murat Sayan, Senay Ülker, Gülistan Sayan ve Ebru Ilıman’ın yer aldığı TÜBİTAK 4007 Turgutlu Bilim Şenliği 17-18-19 Ekim tarihleri arasında 3 gün süreyle gerçekleştirildi.

Açılışı 17 Ekim’de Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Demir, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sercan Karaçalı, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Dursun, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fevzi Yüksel, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Erdinç Balcı, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Süleyman Akkuş, Manisa BİLSEM Müdürü Zafer Akkaya, Yunusemre Kemal Neşen Dömekeli BİLSEM Müdürü Özgür Ekmeksiz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. İbrahim Fadıl Soykök, İlçe Sosyal Hizmetler Merkezi Müdür V. Halil Özman, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü İsmail Eksür, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdar Dinçer, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Kudret Uçar ile Muhammed İnan Yamlı, Zekeriya Çamlıbel, Turgutlu BİLSEM Müdürü Atakan Arslan ve ilçe protokolü tarafından yapılan Turgutlu Bilim Şenliğinde açılışın ardından protokol, tüm atölyeleri gezerek çalışmalar hakkında bilgi alıp, emek veren herkese teşekkür etti.

Şenlikte 33 farklı bilimsel atölye yer aldı

Bilimin toplumla bütünleşmesini sağlayan projede; 33 farklı bilimsel atölyede bilimsel etkinlikler, deney şovları, bilimsel film gösterimi, bilimsel söyleşiler ve teleskopla güneş gözlemi yer aldı. Turgutlu Bilim Şenliği’ne Turgutlu Kaymakamlığı, Turgutlu Belediyesi, Turgutlu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Manisa CBÜ Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi, Turgutlu Ticaret Borsası, Turgutlu Ticaret Odası, Turgutlu Bilim ve Sanat Merkezi ve Manisa Teknokent de destek verdi. Şenliğe okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite öğrencileri, öğretmenler ve vatandaşlar büyük bir katılım gösterirken, Turgutlu’da ilk defa yapılan projeye yaklaşık 10 bin ziyaretçinin katıldığı öğrenildi.