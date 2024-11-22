Turgutlu Belediyespor, yeni bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı. Proje kapsamında Turgutlu’yu başarıyla temsil eden Kadın Basketbol ve Voleybol Takımları okullarda beden eğitimi derslerine katılarak öğrencileri bilgilendirecek.

Turgutlu Belediyespor, önemli bir sosyal sorumluluk projesini daha hayata geçirdi. Projenin ilk gününde, Manisa’nın tek Kadın Basketbol Takımı olarak Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde şehrini 4 yıldır başarıyla temsil eden Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımının teknik ekibi ve oyuncuları Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde beden eğitimi derslerine katılarak öğrencilerle buluştu. Takımın Başantrenörü İstemihan Örücü, Yardımcı Antrenör Ceyhan Önk, basketbol oyuncuları Deniz Üstün ve Yağmur Pirçek Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde beden eğitimi dersinde öğrencilerle basketbolun önemi, temel bilgileri, sporun hayattaki yeri ve sağladığı faydalar üzerine sohbet eden İstemihan Örücü ve ekibi, öğrencileri spor yapmaya da teşvik etti.

Proje, ilerleyen günlerde Kadın Basketbol ve Voleybol Takımlarının öğrencilerle buluşmasını sağlamaya devam edecek.

Öğrencilere maç daveti

Etkinlik sonunda İstemihan Örücü ve ekibi, öğrencilere 24 Kasım Pazar günü saat 16.00’da Yıldırım Beyazıt Spor Salonu’nda oynanacak Emlak Konut Gelişim maçına özel olarak davet etti. Başantrenör Örücü, öğrencilerin maçı izleyerek, basketbolun gerçek anlamdaki heyecanını sahada görme fırsatı bulacaklarını ayrıca belirtti.

Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, “Belediyespor olarak önemli bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attık. Kadın basketbol ve voleybol takımlarımızın teknik ekibi ve oyuncuları kentimizdeki okullarda beden eğitimi derslerine katılarak evlatlarımızı spora teşvik edecek. Bu projeyi hayata geçirmemize vesile olan Milli Eğitim Müdürümüz Serdar Dinçer’e ve takımımıza kapılarını açan Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Cevdet Özçetin’e, Beden Eğitimi Öğretmenimiz Murat Türker’e teşekkür ederiz. Projemiz ilerleyen günlerde de devam edecek” dedi.

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü İstemihan Örücü, “Öğrencilerimizle bir araya gelmek, onlara basketbol hakkında bilgi vermek bizim için büyük bir keyif. Spor, sadece fiziksel sağlığı değil, aynı zamanda zihinsel gelişimi de destekler. Bu tür etkinliklerle gençlerimize sporun hayatlarında nasıl bir yer edinebileceğini göstermek istiyoruz. Ayrıca, öğrencilerimizi 24 Kasım Pazar günü Yıldırım Beyazıt Spor Salonu’nda oynayacağımız Emlak Konut maçına davet ettik. Maçı izleyerek hem takımı daha yakından tanıyacaklar hem de basketbolun heyecanını sahada daha iyi hissedecekler” dedi.