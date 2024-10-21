Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı ve Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı kendi sahasında oynadıkları müsabakalarda haftayı galibiyetle kapatarak art arda mutluluk yaşatmaya devam ediyor. Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı Koçarlı Belediyespor’u 3-0, Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı ise rakibi Fenerbahçe Gelişim Takımını 75-60 mağlup etti.

Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, henüz 8 yaşındayken Diyarbakır’da vahşice hayattan koparılan Narin’in anısını yaşatmak ve unutturmamak amacıyla yeni sezon formalarında Narin’in sliuetinin yer almasının kararını aldı. İlk olarak kendi evinde anlamlı formalarla sahaya çıkan Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, TVF Kadınlar 2. Ligi 4. hafta maçında Koçarlı Belediyespor Takımını ağırladı. Karşılaşma 3-0’lık skorla Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımının üstünlüğüyle sonuçlandı. Maçı 25-17, 25-21, 25-19 set sonuçlarıyla kazanan kadın voleybol takımı ligdeki üçüncü galibiyetini de elde etmiş oldu.

Narin’in görselinin yer aldığı formalarla sahaya çıkan kırmızı siyahlılar, sporseverlerden büyük takdir topladı.

Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımından evinde önemli galibiyet

Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 6. Hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Gelişim takımı ile oynadığı maçı 75-60 skorla kazanarak mücadelesini sürdürdü. Yıldırım Beyazıt Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı 37-28 skor ile önde tamamlandı. Karşılaşmanın tamamında üstünlüğü rakip takıma bırakmayan ev sahibi Turgutlu Belediyespor Basketbol Takımı mücadeleyi 75-60 skorla kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

Kırmızı siyahlılar bu sezon oynadığı 6 maçın 5’ini kazanma başarısı gösterdi ve ligde 2. sıraya yükseldi.

Karşılaşmanın ilk düdüğünden itibaren üstün mücadele ortaya koyan Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımında, Dejah Monet Terrell karşılaşmanın yıldızlaşan isimi oldu. Dejah Monet Terrell 25 sayı 14 ribaund, Ronahi Zilan Kıran 13 sayı, 6 ribaund, kaptan Yağmur Öztürk 11 sayı, 2 ribaund ve Fahriye Bayraktar 10 sayı ile takımın öne çıkan oyuncuları oldu.

"İki takımımızdan da muhteşem sonuçlar"

Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, “Kadın Basketbol ve Kadın Voleybol Takımlarımız peş peşe elde ettikleri galibiyetlerle bizlere heyecan ve mutluluk dolu anlar yaşattılar. Pazar günü iki takımımızdan da muhteşem sonuçlar elde ettik. Kazandıkları galibiyetler için Kadın Basketbol, Kadın Voleybol Takımımızın oyuncularını ve teknik ekibimizi yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.