Profesyonel Valorant oyuncusu olan ve e-sporda “Luie” takma adıyla tanınan Gizem’in vefatı sonrası Turgutlu Belediye Spor Akademi, “Başımız sağ olsun! Esports oyuncumuz Gizem Harmankaya’nın yaşadığımız büyük deprem felaketinde hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun” paylaşımını yaptı.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi’ndeki Ebrar Sitesi K Blok’ta yıkılan apartmanın enkazı altında kalan Turgutlu Belediyesi ESPORTS oyuncusu Gizem Harmankaya’dan acı haber geldi. Gizem Harmankaya’nın enkaz altından kurtarılabilmesi için sosyal medyada kampanya başlatılmıştı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Turgutlu Belediyesi Esports oyuncusu olan Gizem Harmankaya, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

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