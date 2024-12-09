Turgutlu Belediyespor, geçtiğimiz hafta sonu da Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonu’nda kazanmaya devam ediyor. Hem kadın basketbol hem de kadın voleybol takımları, rakiplerini mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı. Sporseverler, her iki branşta da heyecan dolu karşılaşmalara tanıklık etti.

Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Çankaya Üniversitesi’ni konuk ettiği maçta rakibine şans tanımadı. Maçın başından itibaren üstün bir performans sergileyen Turgutlu ekibi, karşılaşmanın tamamında kontrolü elinde tutarak 83-53 gibi net bir skorla galip geldi. Rakibine karşı büyük bir üstünlük kuran Turgutlu ekibi, özellikle savunmada gösterdiği etkili oyunla dikkat çekti. Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, maç boyunca rakibine sadece 53 sayı şansı verirken, rakibinin potasında ise sayısal anlamda büyük bir fark sağladı.

Ligde maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi

Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımında Dejah Monet Terrell 16 sayı, 8 ribaund ile maçın en büyük katkı sağlayan oyuncusu oldu. Kaptan Yağmur Öztürk 13 sayı, 5 ribaund, Fahriye Bayraktar 11 sayı 3 ribaund, Ronahi Zilan Kıran 10 sayı, 4 ribaund ile maçın diğer skorer isimleri oldular. Turgutlu Belediyespor’un altyapısından yetişen Nisa Altındiş ise göz kamaştırdı. Genç oyuncu, maçta aldığı 7 dakikalık sürede 5 sayı atmayı başardı. Lidya Garden City Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımında 12 oyuncunun 11’i sayı buldu.

Kadın Voleybol Takımı nefes kesti

Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı da heyecan dolu bir mücadelede Söke Belediye Saldos Voleybol Takımı’nı 3-1’lik skorla yenmeyi başardı. Maçın her iki takımdan da büyük bir mücadele ve heyecan dolu anlara sahne olması, salondaki taraftarları oldukça coşturdu. (19-25) (25-23) (27-25) (25-18) sonuçlarla başabaş geçen setler, voleybolseverlere unutulmaz bir deneyim sundu.

İkinci sette rakibine üstünlük kurmayı başaran Turgutlu ekibi, üçüncü sette ise Söke ekibinin geri dönüşüne engel olarak durumu 2-1’e getirdi. Son seti 25-18’lik bir skorla kazanmayı başaran Turgutlu Belediyesi, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Maçın sonunda Turgutlu Belediyesporlu oyuncular, büyük bir sevinç yaşadı. Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı ligdeki 8. galibiyetini de elde etmiş oldu.

“Takımlarımız, gösterdikleri performansla hepimizi gururlandırıyor”

Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, “Kadın Basketbol ve Kadın Voleybol Takımlarımız tıpkı geçen hafta olduğu gibi bu hafta da peş peşe kazandıkları galibiyetlerle bizlere bir kez daha çifte heyecan ve mutluluk yaşattılar. Takımlarımız, gösterdikleri performansla hepimizi gururlandırıyor. Muhteşem hafta sonu zaferleriyle yüzümüzü güldüren takımlarımıza yürekten teşekkür ediyor, başarıların devamını diliyorum” dedi.