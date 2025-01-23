Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın öncülüğünde, şehrin sosyal ve kültürel altyapısını güçlendirecek önemli projeler hızla ilerliyor. Ekrem Gürel Kültür Merkezi ve Kadın Sığınma Evi ile Selvilitepe Spor Kompleksi, toplamda 79 milyon 320 bin TL yatırımla Turgutlu’ya değer katacak.

Turgutlu Belediyesinin, şehrin sosyal, kültürel ve sportif altyapısını güçlendirecek iki büyük projesi hızla ilerliyor. Ergenekon Mahallesine kazandırılan Ekrem Gürel Kültür Merkezi ve Kadın Sığınma Evi projesi, 35 milyon 580 bin TL’lik bütçeyle inşa ediliyor. Yüzde 85’lik kısmının tamamlandığı projede, iç mekan düzenlemeleri, tasarımsal detaylar ve ince işçilikler üzerinde çalışmalar devam ediyor. Ekrem Gürel Kültür Merkezi projesi tamamlandığında, Turgutlu’nun kültürel etkinliklerine ev sahipliği yapacak modern bir mekan sunarken, Kadın Sığınma Evi bölümü ise kadınlara acil durumlarda güvenli bir barınma sağlayacak.

Diğer taraftan, Selvilitepe Spor Kompleksi de 43 milyon 740 bin TL’lik yatırımla şehre kazandırılıyor. Selvilitepe Spor Kompleksi projesi yüzde 60 seviyesinde ilerliyor. Kompleksin içinde yer alan yüzme havuzunun mekanik işleri devam ederken, kaplama işlemleri tamamlandı. 1751 metrekare alan üzerine inşa edilen spor salonu projesinde; yüzme havuzunun yanı sıra basketbol, voleybol ve hentbol sahaları yer alacak. Selvilitepe Spor kompleksi, hem profesyonel spor etkinliklerine hem de halkın spor yapma ihtiyaçlarına hitap edecek çok yönlü bir alan sunacak.

“Sosyal, kültürel ve sportif altyapısını modernize ediyoruz”

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Ekrem Gürel Kültür Merkezi ve Kadın Sığınma Evi ile Selvilitepe Spor Kompleksi, şehrimizin sosyal yapısını güçlendirecek ve Turgutlu’nuza değer katacak önemli projeler. Bu projelerle şehrimizin sosyal, kültürel ve sportif altyapısını modernize ediyoruz. Turgutlu’nun geleceğine değer katacak bu yatırımları hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür eder, kolaylıklar dilerim” dedi.