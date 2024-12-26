Turgutlu Belediyesinin kadınlar için açtığı pilates kursu büyük ilgi görüyor.

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, sağlıklı yaşam ve spor bilincini artırmak amacıyla düzenlediği pilates dersleriyle Turgutlulu kadınlara keyifli bir deneyim sunuyor. Eğitimler; esneklik, duruş estetiği ve kas kuvvetini geliştirmeye yönelik çeşitli egzersizlerle zenginleştiriliyor. Pilates eğitmeni Büşra Çeçen tarafından Atatürk Kültür Merkezinde verilen eğitimler, kursiyerlerin fiziksel ve zihinsel sağlığını destekleyecek şekilde tasarlanıyor. Eğitimlerde top, minder, çember, lastik ve ağırlık gibi çeşitli spor ekipmanları kullanılarak farklı egzersizler yapılıyor. Haftanın 2 günü, 2 grup ve 8 kişilik sınıflar halinde, günde 1 saat gerçekleşen eğitimler sayesinde, Turgutlulu kadınlar sporla iç içe, sağlıklı bir hayatın kapısını aralıyor.

Kurslara kayıt yaptırmak ve detaylı bilgi almak isteyen katılımcılar Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası 7. katında yer alan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne gelebilir veya 0236 313 21 22 numaralı telefonu arayabilirler.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, “Kurslarımıza gösterilen yoğun ilgi bizi çok mutlu ediyor ve yeni projeler için motive ediyor. Sağlıklı bir toplum için sporu herkesin hayatının bir parçası haline getirmek istiyoruz. Bu nedenle, elimizden geldiği ölçüde bu gibi spor kurslarımızı vatandaşlarımızla buluşturmayı sürdüreceğiz” dedi.