Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Popüler Kültür Türk Müziği Korosu iş birliğiyle hazırlanan ‘Kış Konseri’ büyük beğeni topladı. Başkan Çetin Akın, “Ergenekon Mahallemizde yapmış olduğumuz 440 kişilik Kültür Sanat Merkezini bir aksilik olmazsa Şubat ayı sonu itibariyle hep birlikte açılışını yapacağız.” dedi.

Turgutlu Belediyesinin organizasyonunda Turgutlu Popüler Kültür Türk Müziği Korosu ‘Kış Konseri’ ile sanatseverlerle buluştu. Şef Salih Kandaş tarafından yönetilen konserde, Türk Sanat Müziği korosu güzide eserleri seslendirdi. Turgutlu Popüler Kültür Türk Müziği Korosu iş birliğiyle düzenlenen gecede Türk Sanat Müziği Korosu güzel bir performansın ardından seyircilerden tam not almayı başardı.

Mesadet Özcan Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen konseri Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, eşi Sabriye Akın, Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Şahin, Turgutlu Belediyesi daire müdürleri izledi.

Ekrem Gürel Kültür Sanat Merkezi şubat ayında açılacak

Kış Konserini keyifle dinleyen Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, konser sonunda sahneye çıkarak Şef Salih Kandaş’a, koro ekibine ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Başkan Akın sahnede ayrıca Ergenekon Mahallesinde yapımı sona yaklaşan Ekrem Gürel Kültür ve Sanat Merkezi projesi ile ilgili müjdeyi şu sözlerle paylaştı: “Salih şefimiz, koromuz, müzisyen arkadaşlarımız, sunucumuz herkes bugün başka bir güzel. Salonu hazırlayan Belediye personelimiz işlerini hakkıyla yapmışlar. Çok güzel bir gece geçiriyoruz. Buradan bir müjde paylaşmak istiyorum. Artık bu salonlar yetmiyor, Turgutlu’ya da yakışmıyor. Ergenekon Mahallemizde yapmış olduğumuz 440 kişilik Kültür Sanat Merkezini bir aksilik olmazsa Şubat ayı sonu itibariyle hep birlikte açılışını yapacağız. Turgutlu’ya yakışır güzel bir Kültür Sanat Merkezi oluşturduk. Biliyorsunuz biz sanata gerçekten çok değer veriyoruz, yaptığımız etkinlikler de halkımız nezdinde kabul görüyor. Dolayısıyla o eksiğimizi tamamlamış olacağız. Şubat Ayının sonunda salonumuz açılmış olacak. Bu gece hep çok keyif aldım hem de hüzünlendim. Bir eksiğimiz var bu gecede. Belediye personelimiz Yusuf Bulut kardeşimiz aramızda yok. Ben onu saygıyla, sevgiyle anıyorum. Benim gerçekten kardeşimdi, evladımdı; onu burada gözlerim aradı. Allah rahmet eylesin, inanıyorum ki onun mekanı cennettir”

Proje yüzde 80 seviyelerine ulaştı

Ekrem Gürel Kültür Merkezi ve Kadın Sığınma Evi projesi, Turgutlu’nun kültürel yaşamını zenginleştirecek ve sosyal destek sağlayacak. 35 milyon 580 bin TL bütçeye sahip olan projenin inşaatı, şu an itibarıyla yüzde 80 seviyesine ulaştı. Yapının tamamlanmasının ardından Ekrem Gürel Kültür Merkezi, çeşitli etkinlikler ve gösterimler için uygun bir mekan sağlarken, Kadın Sığınma Evi kadınlara acil durumlarda destek olacak.