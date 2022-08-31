Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Turgutlu Belediye binasının bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Turgutlu Belediye binasının bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Turgutlu ilçesinde belediye binasının bodrum katında bulunan elektrik dağıtım kontrol panellerinde yangın çıktı. Haber verilmesinin ardından olay yerine itfaiye, polis ve 112 sağlık ekipleri intikal etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği küçük çaplı yangın kısa sürede söndürülürken, yangının sıçramaması için önlemler alındı. Belediye Otoparkında yoğun duman etkili olurken, ekipler vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. İtfaiye ekiplerinin duman nedeniyle tüplerle girdiği kattaki yangının söndürülmesinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.