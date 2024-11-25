Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın sosyal medya hesaplarından paylaşılan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü videosu büyük ilgi gördü.

Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü için bir video yayınladı. Çetin Akın’ın başkanlığa seçilmesinden sonra her özel günde farklı temalarda videolar yayınlayan Turgutlu Belediyesi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nü de unutmadı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın tarafından beş yıl önce kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla kurulan kadın basketbol ve voleybol takımlarıyla beraber Turgutlu Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro kursu öğrencilerinin oyuncu olarak yer aldığı Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü videosunda önemli mesajlar yer aldı. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde içinde birçok mesajın yer aldığı video çok sayıda paylaşım ve büyük beğeni topladı.

“Kadını sporda ve hayatın her alanında destekleyeceğiz”

İlk sahnede bir erkek tarafından takip edilen bir kız çocuğu erkek tacizinden elindeki voleybol topuyla kurtuldu. İkinci sahnede aile içi şiddete şahit olan bir kız çocuğunun hentbol topuna sarılarak bu durumdan uzaklaştığı gösterildi. Üçüncü sahnede ise ekonomik sınıf ayrımı nedeniyle çalışmak zorunda kalan bir kız çocuğunun hayallerinin peşinden gitmesi ve ilk denemesinde başarısız olurken basketbol takımı oyuncuları ellerini uzatarak hayallerine ulaşması için destek oldu. Son sahnede basketbol ve voleybol oyuncuları kameraya doğru kararlı bir şekilde yürürken Çetin Akın tarafından şu sözler seslendirildi: "Kadına yönelik tacize, şiddete, kadın cinayetlerine ve cinsiyet ayrımcılığına karşı mücadelemize kararlılıkla devam edecek, kadını sporda ve hayatın her alanında destekleyeceğiz. Bu kötülüklerin son bulduğu Türkiye hayalimiz için hiç durmadan çalışacağız. Size söz!"

Videoda yer alan Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol takımının formalarında kadın cinayetleriyle hayattan koparılan kadınların isimleri yazıyorken, voleybol takımında ise Diyarbakır’da cinayeti tam olarak hala aydınlatılamayan Narin Güran’ın sliueti bulunuyor. Ayrıca karanlık bir sahne ile başlayan video sonuna doğru daha aydınlık bir sahneye geçiyor ve karanlıktan aydınlığa uzanan bir süreç sahneleniyor.

Fark oluşturan çalışmalara imza atıyorlar

Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri konusunda bundan önce de fark oluşturan çalışmalara imza atmıştı. 2019 yılındaki yerel seçimler sonrası göreve gelen Başkan Akın, kadın basketbol ve kadın voleybol takımlarını kurarak, "Kadını hayatın her alanında olduğu gibi sporda da destekleyeceğiz" demişti.

Spor takımları kurulduğu günden bu yana verdikleri sosyal mesajlar ve paylaşılan videolarla birçok kez gündeme gelmişti.