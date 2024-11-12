Her yaştan tiyatro izleyicisini birbirinden farklı oyunlarla buluşturan Turgutlu Belediyesi, bu kez ara tatile giren çocukların yüzünü güldürecek. Ağaç Ev oyunu 16 Kasım Cumartesi günü saat 11.00 ve 15.00’de Mesadet Özcan Konferans Salonu’nda sahnelenecek.

Kültürel ve sosyal hizmetlerle çocukların hayatını renklendirmeye devam eden Turgutlu Belediyesi, verilen ara tatilde çocukları unutmadı. Turgutlu’da faaliyetlerini sürdüren, çocuk ve yetişkinler için atölyeler düzenleyen Bilge Oyuncular iş birliğiyle yazar Alper Erkoca’nın müzikli ve danslı “Ağaç Ev” tiyatro oyunu 2 seans halinde çocuklarla buluşacak. Mesadet Özcan Konferans Salonu’nda minik tiyatroseverleri ağırlayacak olan “Ağaç Ev” oyununun ilk seansı 16 Kasım Cumartesi günü saat 11.00’de ikinci seansı ise saat 15.00’de başlayacak. 6-12 yaş için uygun olan oyuna girişler ise ücretsiz olacak.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, “Geleceğimizin teminatı kıymetli evlatlarımıza ara tatil döneminde güzel bir sürpriz hazırladık. Bilge Oyuncular ekibiyle birlikte çocuk tiyatro izleyicilerimiz için güzel bir oyuna imza atacağız. Cumartesi günü sahnelenecek ve ücretsiz olacak oyuna tüm çocuklarımızı ve ailelerimizi davet ediyoruz” şeklinde konuştu.