Turgutlu Belediyesi, Dünya Su Günü’ne özel başlattığı "5 Litre Bitkisel Atık Yağını Getir Hediyeyi Götür" kampanyasıyla atık yağları toplayacak.

Turgutlu Belediyesi, Dünya Su Günü kapsamında çevre bilincini artırmaya yönelik önemli bir kampanya başlatıyor. 22 Mart Cumartesi günü saat 11.00-16.00 saatleri arasında Orta Park Atatürk Heykeli önünde gerçekleştirilecek olan "5 Litre Bitkisel Atık Yağını Getir Hediyeyi Götür" etkinliği ile atık yağlar doğaya zarar vermeden toplanacak. Kampanya kapsamında, 5 litre atık yağ getiren vatandaşlara çeşitli hediyeler verilecek.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Temizlik İşleri Müdürü Evren Erbaş Ser, "Dünya Su Günü, su kaynaklarımızın korunmasının ne kadar önemli olduğunu hatırlatan bir gün. Biz de bu özel günde, atık yağların doğaya ve insan sağlığına verdiği zararın farkındalığını artırmak için bu kampanyayı başlattık. Vatandaşlarımızdan tek bir ricamız var: Atık yağlarını lavabolara dökmek yerine, gelip teslim etmeleri. Bu basit adım, hem çevremize hem de geleceğimize büyük katkı sağlayacaktır" dedi.