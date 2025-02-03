Turgutlu Belediyesi, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerinin yıl dönümü yaklaşırken, vatandaşlara deprem gerçeğini unutmamaları ve olabilecek afetlere karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyarıda bulundu. Bu kapsamda, Turgutlu’da olabilecek bir deprem durumunda kullanılabilecek güvenli toplanma alanlarının bilgisi paylaşıldı.

Turgutlu Belediyesi, asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminin yıl dönümü yaklaşırken, Turgutlulu vatandaşlara deprem gerçeğini unutmamaları ve afetlere karşı hazırlıklı olmaları yönünde çağrıda bulundu. Yapılan açıklamada, olabilecek bir depreme karşı bilinçli ve tedbirli olmanın hayati önem taşıdığı vurgulandı. Belediye yetkilileri, deprem anında panik yaşanmaması ve güvenli tahliye sağlanabilmesi için ilçede belirlenen toplanma alanlarının vatandaşlar tarafından önceden bilinmesi gerektiğini belirtti.

Turgutlu Belediyesi tarafından yapılan uyarıda, "Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü yaklaşırken, ülkemizin deprem gerçeğini unutmamamız gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olmak hepimiz için hayati önem taşıyor. Bu doğrultuda, Turgutlu’muzda olabilecek bir deprem anında toplanabileceğiniz güvenli alanların bilgisi ilgili görsellerde yer alıyor. Acil durumlarda hızlı ve güvenli hareket edebilmek için bu alanları önceden incelemenizi, deprem çantanızı kişisel ihtiyaçlarınıza göre hazırlamanızı ve hayat üçgeni ilkesini hatırlayarak gerekli tedbirleri almanızı tavsiye ediyoruz. Tedbirli olmak hayat kurtarır" denildi.