Turgutlu Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında 2025 yılında en düşük personel maaşının 31 bin 272 TL olmasına yönelik sözleşme imzalandı.

Turgutlu Belediyesi Personel A.Ş. bünyesinde çalışan personelin 2025 yılında alacağı maaşa yönelik sözleşme imzalandı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Belediye-İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Devrim Dinçer, Personel A.Ş. Genel Müdürü Orhan Eratıcı tarafından imzalanan sözleşme kapsamında belediye personelinin aylık alacağı en düşük ücret 31 bin 272 TL olarak belirlendi. Ayrıca bu ücrete ek olarak; nisan ve ekim aylarında 11 günlük yevmiye verilecek. Kurban Bayramı’nda 10 günlük yevmiye, Ramazan Bayramı’nda 1.350 TL olmak üzere Bayram Yardımı yapılacak. Çocuğu olan personel, çocuklarının eğitim durumuna göre 500 TL ile 1300 TL arasında Eğitim Yardımından yararlanacak. Evlenme yardımı 3000 TL, Ölüm Yardımı 3500 TL olarak belirlendi. Yangın, su baskını, deprem gibi felaketlerde 5 gün, çocuğun sünneti halinde 3 gün, evini taşıyana 2 gün, Dünya Engelliler Günü’nde tüm engelli çalışanlara 1 gün ücretli izin verilecek. Ayrıca Hac görevini yerine getirmek için Hacca giden çalışanlar Hac süresince ücretli izinli sayılacaklar. Yine, kadın çalışanlar ay içerisinde kendi belirleyecekleri bir tarihte 1 gün izinli sayılacaklar. Toplu İş Sözleşmesinin ikinci ve üçüncü yılında ise tüm ücretlere enflasyon oranında zam yapılmasına karar verildi.

"Bir gururu daha yaşıyoruz"

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Belediyemizde mesai arkadaşlığı yaptığımız, işçi arkadaşlarımızın sendikası olan Belediye-İş Sendikası ile toplu görüşmelerimiz bitmiştir. Bir gururu daha yaşıyoruz. CHP Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in söylediği gibi Türkiye’deki bütün CHP’li belediyelerde asgari ücret 30 bin liranın altında olmayacak demişti. Bizlerde bütün şartlarımızı zorladık. Bugün itibariyle belediyemizde çalışan mesai arkadaşlarımızın maaşlarının en düşük oranı 31.272 TL olarak sözleşmemizi imzaladık. İkramiyeleri ve sosyal haklarıyla yaklaşık 33 bin lira civarında bir maaş ödemesi yapacağız. Bu maaşlar bugünkü Türkiye şartlarında bizim istediğimiz miktarlarda değil. Ancak hükümetin Cumhuriyet Halk Partili belediyelere uyguladığı politikalar hem ekonomik anlamda hem de hukuki anlamda ciddi sıkıntılar oluşturmakta. Biz de bu maaşları ödemek için elimizden gelen gayreti göstererek işçilerimizin daha fazlasını hak ettikleri maaşlarını günü güne ödeyeceğiz. Bugüne kadar bütün ikramiyeleri, sosyal hakları maaşlarıyla beraber günü gününe ödediysek bundan sonra da bu ücretleri ödeme gayreti içerisine gireceğiz. Allah bize ödeme kolaylığı versin, işçi arkadaşlarımızın da aldıkları maaşları anaların ak sütü gibi helal olsun. Sözleşmemiz hayırlı olsun" dedi.

"Çalışanlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun"

Personel A.Ş Genel Müdürü Orhan Eratıcı, "Personel A.Ş ve Belediye İş Sendikası arasında yapmış olduğumuz toplu iş sözleşmesi bugün itibariyle son bulmuştur. Belediyemizin bütçesine göre gerçekten tüm şartları zorlayarak elinden geleni yapan, emekçilerimizin dertleriyle her zaman dertlenen onların ücretlerini zamanında almasını sağlayan ve bu şekil çalışmalarını gerçekleştiren Belediye Başkanımız Çetin Akın’a ve Belediye yönetimine göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah belediyemize ödeme kolaylığı nasip etsin, bütün çalışanlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Belediye -İş Manisa Şube Başkanı Devrim Dinçer, "Turgutlu Belediyesi ile bugün itibariyle anlaşmamız sağlanmıştır. Çetin Başkanımıza, Başkan Yardımcılarımıza ve Personel A.Ş Genel Müdürümüz Orhan Eratıcı’ya şahsım, temsilcilerim ve sendikam adına teşekkür ediyorum. Tüm emekçilere hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Turgutlu Belediyesi ve Belediye-İş Sendikası arasında imzalanan sözleşmenin imza törenine Başkan Çetin Akın ile birlikte Başkan Yardımcıları Hüseyin Maliz, Ali Rıza Kıran Personel A.Ş. Genel Müdürü Orhan Eratıcı, Belediye-İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Devrim Dinçer ve Turgutlu Belediyesi personeli katıldı.