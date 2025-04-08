Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol kaldırma, yol açma, parke döşeme ve tamirat çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Selvilitepe Mahallesi’nin sokaklarında da eş zamanlı olarak çalışmalara başlandı.

Turgutlu Belediyesi yol sorunlarını hızlı ve kalıcı şekilde çözüme kavuşturabilmek adına hizmetlerine devam ediyor. Bu doğrultuda Güney Mahallesi’nde parke döşeme, Avşar ve Kuşlar mahalleleri ile Batmaz Sokak’ta tamiratlar yapıldı. Ergenekon Mahallesi’nde muhtelif alanlarda yol açma işlemleri periyodik olarak gerçekleştiriliyor. Atatürk Mahallesi Kemalpaşa Sokak’ta hat tamiratı ile Turgutlu Stadyumu’nun yan kısmında otopark olarak kullanılacak alanda dolgu çalışmaları da ekiplerce sürdürülüyor.

Selvilitepe Mahallesi’nde kapsamlı bir şekilde yol yenileme çalışmalarına başlayan ekipler, Özselvili Sokak’ta yol kaldırma işleminin ardından parke hazırlığına, Barış Manço Sokak’ta ise yol kaldırma çalışmasına başladı. Aynı zamanda Karadeniz Sokak’ta hat tamiratları yürütülüyor.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Kıran, "Turgutlu Belediyesi olarak eşit hizmet anlayışı doğrultusunda merkez ve kırsal mahallelerimizin tamamında sorunların çözümüne yönelik çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Başkanımız Çetin Akın’ın talimat ve girişimleriyle Selvilitepe Mahallemizde yol sorunlarını sona erdirecek çalışmalarımıza başladık. Ekip arkadaşlarımıza işlerinde kolaylıklar dileriz" şeklinde konuştu.