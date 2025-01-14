Turgutlu Belediyesi ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi arasında TEKMER İşbirliği Sözleşmesi imzalandı. Protokole göre Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi bünyesinde kurulacak olan, Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER)’nin kurucu ortaklarından biri Turgutlu Belediyesi olacak.

Turgutlu Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısında alınan karara istinaden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı. Turgutlu Belediyesi, protokole göre Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi, Turgutlu Ticaret Odası, Manisa Teknokent ve Manisa Teknoloji Transfer Ofisi ile kurulacak olan Teknoloji Geliştirme Merkezine iştirakçi olacak. Protokolün ardın Başkan Çetin Akın, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ali Demir’i makamında konuk etti.

Turgutlu Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısında Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi bünyesinde kurulacak olan, Teknoloji Geliştirme Merkezi’ne Başkan Çetin Akın’ın iştirakçi olmasına dair yetki verilmesi hususu oy birliğiyle kabul edilmişti.