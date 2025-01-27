Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, TVF Kadınlar 2. Ligi’nde 2024-2025 sezonunu altıncılıkla kapattı. Takım hem sahada sergilediği performansla hem de sosyal farkındalık projeleriyle örnek bir sezon geçirdi.

TVF Kadınlar 2. Ligi’nde Turgutlu’yu başarıyla temsil eden Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, 2024-2025 sezonunu altıncı sırada tamamladı. Kadın Voleybol Takımı, 19 yaş ortalamasıyla ligin en genç ekiplerinden biri olarak, çoğunluğu Turgutlu Belediyespor’un altyapısından yetişen Turgutlulu sporcularla ligde mücadele etti. Sezon boyunca sahada gösterilen mücadele kadar, toplumda farkındalık oluşturmayı amaçlayan çalışmalarla da dikkat çekti.

Sezon boyunca 20 maçta 10 galibiyet elde eden Kadın Voleybol Takımı, özellikle deplasman maçlarındaki etkili performansıyla dikkat çekti. Aydın Büyükşehir Belediye Spor Kulübü karşısında alınan 3-0’lık net galibiyet ve Koçarlı Belediyespor karşısında elde edilen 3-0’lık zafer, sezonun önemli başarıları arasında yer aldı.

Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık

Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, bu sezon kadına yönelik şiddet ve cinayetlere dikkat çekmek için anlamlı bir farkındalık kampanyası yürüttü. Takım, Diyarbakır’da vahşice hayattan koparılan Narin Güran’ın sliuetini formalarında yer vererek kadına yönelik şiddet ve cinayetlere dikkat çekti. Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, sporun sadece bir mücadele alanı değil, aynı zamanda toplumsal farkındalık için güçlü bir platform olduğunu bir kez daha gösterdi.

Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, “Kadın Voleybol Takımımız, bu sezon sahada sergiledikleri azim ve başarıyla hepimizi gururlandırdı. Ligi altıncı sırada tamamladık. Ancak bizim için en gurur verici olan, kadına yönelik şiddete karşı verdiğimiz mesajlarla topluma dokunabilmekti. Oyuncularımız, hem saha içinde hem de saha dışında örnek bir duruş sergilediler. Bu sezon gösterdikleri emekler için Başantrenörümüz Erdal Kurç’a, teknik ekibimize ve oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Gelecek sezon daha büyük hedeflerle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Erdal Kurç, “Çoğunluğu altyapımızdan yetişen sporculardan oluşan Kadın Voleybol Takımımız, 19 yaş ortalamasıyla ligin en genç takımlarından. Bu sezon takım olarak sahada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Altıncı sırada yer almak bizim için önemli bir sonuç. Ancak bizim için başarı sadece skorlarla ölçülmüyor. Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için çıktığımız bu yolda, sporun birleştirici gücüne inanarak mücadele ettik. Sporcularımızın her biri, bu mücadelede sahada olduğu kadar toplumda da birer rol model oldu. Tüm oyuncularımıza ve teknik ekibimize mücadeleleri ve emekleri için teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızda olan Belediye Başkanımız Çetin Akın’a, Belediyespor Başkanımız Hüseyin Maliz’e, Asbaşkanımız Emrah Kanık’a ve sezon boyunca bizleri yalnız bırakmayan taraftarlarımıza ayrıca teşekkür ederiz” dedi.