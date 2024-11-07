Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Özdilek Alışveriş Merkezi iş birliğiyle 10 Kasım Atatürk’ü anma günü ve Atatürk haftası kapsamında Turgutlu Belediyesi Çocuk Kültür Sanat Merkezi öğrencileri için sinema etkinliği düzenlendi. Başkan Çetin Akın, “Cumhuriyetimize bağlı ve Atatürk’ümüzün ışığından ayrılmayan nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Turgutlu Belediyesinin, ücretsiz üç öğün beslenme programını ve okul öncesi eğitimini ücretsiz sunduğu Mustafa Kemal Mahallesi ile Albayrak Mahallesi Çocuk Kültür Sanat Merkezleri çeşitli kültürel faaliyetlerde bulunmaya devam ediyor. Turgutlu Belediyesi ve Özdilek Alışveriş Merkezi iş birliğiyle 10 Kasım Atatürk’ü anma günü ve Atatürk haftası kapsamında Çocuk Kültür Sanat Merkezlerinde eğitim gören minik öğrenciler için sinema etkinliği düzenlendi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatının anlatıldığı ‘Mustafa’ filmini izleyen minikler sinema keyfini doyasıya yaşayarak keyifli bir gün geçirdi aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk hakkında detaylı bilgi edindiler.

“Atatürk’ümüzün ışığından ayrılmayan nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz”

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “10 Kasım Atatürk’ü anma günü ve Atatürk haftası kapsamında Çocuk Kültür Sanat Merkezlerimizde eğitim gören evlatlarımız için çok güzel ve çok anlamlı bir etkinliğe imza attık. Çocuklarımızın film izleyerek güzel bir gün geçirmelerine ve Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmalarına vesile olduk. Cumhuriyetimize bağlı ve Atatürk’ümüzün ışığından ayrılmayan nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz. Özdilek ailesine bu güzel etkinliğe desteklerinden dolayı teşekkür ederiz” dedi.