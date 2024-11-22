Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı faaliyetlerini sürdüren Dost Eli Yıkama ve Teslim Merkezleri ile Turgutlu’nun farklı yerlerine konumlandıran 70 kumbara binlerce vatandaşa hizmet vermeye devam ediyor.

Hayırseverler ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar arasında köprü vazifesi gören Turgutlu Belediyesi, Dost Eli Merkezleri ile binlerce kişiye yardım ulaştırıyor. Kış mevsiminin

kendisini hissettirmeye başladığı bu günlerde özellikle kışa özel giysilerin bağışlanması büyük önem taşıyor ve merkezler bağışçılarını bekliyor. Bu merkezlerde 5 yılda toplam 38 bin 560 kişi ve 2 bin 500 hanenin kıyafet ihtiyacı karşılanırken, giyilebilir durumda olan ayakkabıdan paltoya, kazaktan çoraba kadar tüm giysiler ve mutfak ile ev tekstili ürünleri merkezde bağış olarak kabul ediliyor. Yardım yapan kişilerden ve kentteki kumbaralardan gelen ikinci el veya etiketli, sıfır giysiler üç şubede hizmet veren Dost Eli Yıkama ve Teslim Merkezlerinde ayrıştırılıyor, yıkanıp ütüleniyor ve mağazalarda askıya konuluyor ve ihtiyaç sahiplerinin seçimine sunuluyor. Bunun yanı sıra kenttin çeşitli yerlerine yerleştirilen giysi kumbaraları ile toplanan giyim eşyaları da her hafta düzenli olarak merkezlere ulaşıyor.

Yeni Mahalle, İstiklal ve Selvilitepe mahallelerinde yer alan Dosteli Merkezleri, haftanın 5 günü, 08.30-17.30 saatleri arasında hizmet veriyor. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Sosyal belediyecilik çalışmalarımızın önemli halkalarından biri olan bu hizmetimiz ile hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında gönül köprüsü kuruyoruz. İhtiyaç sahibi hemşerilerimize destek olmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz beş yılda yaklaşık 30 bin vatandaşımızın çeşitli kıyafet ve ev ihtiyaçlarını dost eli merkezlerimizin aracılığıyla karşıladık. Bu merkezlerimizde ve giysi kumbaralarımızda toplanan özellikle kışlık kaban, mont ve ayakkabılar ihtiyaç sahibi ailelerin yaklaşan kış ayları öncesinde sıkıntılarını bir nebzede olsa gideriyor. Bu noktada vatandaşlarımızı dosteli merkezlerimize kıyafet bağışında bulunmaya davet ediyor, ihtiyaç fazlası kıyafetlerini merkezlerimize ve giysi kumbarasına bırakarak bu konuda hassas davranan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnsan odaklı sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmaya, Turgutluluların yüzünü güldürmeye devam edeceğiz” dedi.