Turgutlu Belediyesi Aşevi ve Hayır Merkezi, Turgutlulu Hasan Çavuş’un torunları tarafından bağışlanan araçla önemli bir destek aldı.

Turgutlu Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara günlük yemek ve ekmek ulaştırdığı aşevi ve hayır merkezi, Turgutlulu Hasan Çavuş’un torunları tarafından bağışlanan yeni bir araçla önemli bir destek aldı. Bağışlanan araç, ihtiyaç sahiplerine yönelik hizmetlerin hızlandırılması ve verimliliğin artırılması amacıyla kullanılacak. Belediye önünde yapılan teslim töreninde Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın yanı sıra Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Maliz, Ali Rıza Kıran ve Hasan Çavuş’un torunları yer aldı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “İhtiyaç sahibi hemşehrilerimize günlük olarak yemek ve ekmek ulaştırdığımız aşevi ve hayır merkezimiz, Turgutlulu Hasan Çavuş’un torunları tarafından bağışlanan araçla önemli bir destek aldı. Bu bağış, insan odaklı sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda ihtiyaç sahiplerimize daha iyi hizmet sunmamıza imkan tanıyacak. Hasan Çavuş’un torunlarına duyarlılıkları ve anlamlı katkıları için bir kez daha teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun” dedi.