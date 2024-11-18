Turgutlu Belediyesi ve Bilge Oyuncular işbirliğiyle öğrencilere ara tatil hediyesi olarak sunulan ücretsiz tiyatro etkinliği yoğun katılımla gerçekleşti.

Çocukların ara tatilde keyifli zaman geçirmesi ve tatilin tadını doyasıya yaşaması için, ‘Ağaç Ev’ müzikli ve danslı tiyatro oyunu Turgutlu Belediyesi ve Bilge Oyuncular organizesinde çocuklarla buluştu. Mesadet Özcan Konferans Salonu’nda sahnelenen oyun yoğun ilgi gördü. İki seans halinde Turgutlulu çocuklarla buluşan tiyatroda çocuklar keyifli zaman geçirdi. Çevre ve doğayı korumak için sahip olunması gereken temel bilgi ve değerleri, eğlenceli ve eğitici bir şekilde çocuklara anlatan tiyatro sonunda çocuklara Atatürk rozeti hediyesi de verildi.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, “Belediyemiz ve Bilge Oyuncular işbirliğiyle çocuklarımıza ara tatil hediyesi olan ‘Ağaç Ev’ tiyatro oyununu, miniklerimiz ve ailelerimiz keyifle izledi. Tiyatro gösterisine yoğun ilgi gösteren kıymetli çocuklarımıza ve ailelerimize, oyunun yazarı Alper Erkoca’ya, günümüzü şenlendiren değerli oyuncularımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Kültür ve sanat faaliyetlerimiz artarak devam edecek” dedi.