Turgutlu Belediyesi Meclisi, Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda 8 gündem maddesi görüşülüp karara bağlanırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırı CHP Grubu tarafından sert bir dille kınanırken, meclis oturumunda AK Parti, MHP grubu ve Yeniden Refah Partisi de söz alarak saldırıyı kınadıklarını belirtti.

Turgutlu Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın başkanlığında gerçekleşti.

Toplantının açılış konuşmasında Başkan Akın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreni sonrasında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiziki saldırıyı sert sözlerle kınadı.

CHP’li meclis üyelerinden ortak bildiri

CHP Genel Merkezi tarafından gönderilen Belediye Meclisi CHP Grubu Ortak Kınama Bildirisinde şu ifadeler yer aldı: "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in de katıldığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreninde yaşanan fiziksel saldırı; yalnızca bir kişiye değil, acıya, yasın kutsallığına ve halkların bir arada yaşama iradesine yönelmiş açık bir provokasyondur. Ortak yas alanlarına şiddet bulaştırmak, değerlerimize ve toplumsal vicdanımıza doğrudan saldırıdır. Cenazeler; siyaset üstü, insanlık değerlerinin paylaşıldığı en mahrem anlardan biridir. Bu kutsal ortamlara nefret taşıyan zihniyeti reddediyor ve şiddetle kınıyoruz. Ne yazık ki bu saldırı, Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelik sistematik baskıların son halkasıdır. Daha önce de önceki Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bir şehit cenazesinde fiziksel saldırıya uğramış; toplumun gözü önünde linç girişimiyle karşı karşıya kalmıştır. Ancak saldırılar bununla sınırlı değildir. Bugün iktidar, Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidar yürüyüşünü hazmedememekte, belediyelerimiz üzerinden muhalefeti susturma girişimlerine hız vermektedir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in de defalarca dile getirdiği gibi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere seçilmiş belediye başkanlarımıza karşı yargı eliyle sürdürülen baskı politikaları, demokrasiye doğrudan tehdittir. Halen 6 CHP’li belediye başkanı, hukuksuz gerekçelerle cezaevindedir. Bu uygulamalar halk iradesine karşı açık bir darbe girişimidir. Ancak halkımız her seferinde bu baskılara en güçlü cevabı vermiştir. Saldırılara zemin hazırlayanlara, göz yumanlara ve teşvik edenlere en büyük tokadı halkımız 31 Mart 2024 akşamı sandıkta, Saraçhane Mitinglerinde, Maltepe’de Samsun’da, Yozgat’ta, Konya’da vurmuştur. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye’nin birinci partisidir ve iktidar yolunda kararlılıkla yürümektedir. Bizler, Turgutlu Belediye Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak, bu sorumluluğun farkındayız. Cumhuriyet Halk Partisi; eşitlikten, adaletten, hukukun üstünlüğünden ve barış içinde bir arada yaşama idealinden vazgeçmeyecek; halktan aldığı güçle yoluna devam edecektir. Bu vesile ile Sırrı Süreyya Önder’in ailesine başsağlığı diliyor; cenaze töreninde yaşanan bu çirkin saldırıyı en güçlü ifadelerle kınıyoruz. Tüm yurttaşlarımızı, bu karanlık senaryolar karşısında sağduyulu olmaya, demokrasiye ve halk iradesine sahip çıkmaya davet ediyoruz."

Meclis oturumunda AK Parti, MHP grubu ve Yeniden Refah Partisi de söz alarak saldırıyı kınadıklarını belirtti.

Başkan Akın, "106 yıldır aynı ruh, inanç ve kararlılıkla birlik, beraberlik, bağımsızlık değerleri etrafında bütünleşmeye, ‘bir’ olmaya devam ediyoruz. Böylesine önemli ve gurur dolu bir günü Türk gençliğine armağan eden Büyük Atatürk’ün izinde yorulmadan, umutsuzluğa kapılmadan daha çok çalışacak, Cumhuriyetimizi ve bizlere bırakılan bütün mirasları gençlerimizin omuzlarında yükselteceğiz" sözleriyle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

Konuşmasında Soma maden faciasının yıl dönümünde hayatını kaybeden 301 madenciyi unutmayan Başkan Çetin Akın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü, Engelliler Haftası, Hemşireler, Eczacılık ve Dünya Çiftçiler Günü, Anneler Günü, İstanbul’un Fethi’nin yıl dönümünü de kutladı.

İki madde oy çokluğuyla kabul edildi

Nisan ayı meclis toplantısına ait toplantı tutanağı ve meclis kararlarının oy birliğiyle kabul edildiği mecliste ’2024 Yılı Kesin Hesap Cetveli’ AK Parti ve MHP üyelerinin çekimser oy kullanmalarına rağmen oy çokluğuyla kabul edildi. Hacıisalar Mahallesi 140 ada 4 parselde kayıtlı taşınmazın ‘Mezarlık Yeri’ olarak kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75’inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine istinaden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığına bedelsiz devrinin yapılması ve tapu tescil işlemlerinde Emlak ve İstimlak Müdürü Azmi Gümüşoğlu’nun yetkili kılınması hususu" oy birliğiyle kabul edildi. Mecliste ayrıca 3 imar komisyon raporundan ikisi oy birliğiyle kabul edilirken biri de AK Parti ve MHP üyelerinin ret oyuna rağmen oy çokluğuyla kabul edildi. Turgutlu Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısı, gündemin sekizinci ve son maddesi olan dilek ve temenniler bölümünün ardından sona erdi.