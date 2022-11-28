Malatya Turgut Özal Üniversitesi 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı akademik açılış töreni gerçekleşti.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı akademik açılış töreni gerçekleşti.

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı, AK Parti Afyon Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun katılımıyla gerçekleşen akademik açılış töreninde Eroğlu, “Akademik Yönetimde Muvaffakiyetin Sırları” başlıklı dersi verdi.

Turgut Özal Üniversitesi Konferans Salonunda gerçekleşen açılışta konuşan Rektör Prof. Dr. Recep Bentli, “Turgut Özal Üniversitesi olarak aklın ve bilimin ışığında, sorumluluklarımız yerine getirmek üzere üstün gayret içerisinde olacağız” dedi. Türkiye’nin oyun kuran ülke konumuna geldiğini belirten Rektör Bentli, “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin artık oyun kuran bir ülke konumuna geldiği ve yenidünyada söz sahibi olmaya başladığı bütün devletler tarafından sarih bir şekilde görülmekte ve bilinmektedir. Bu durum, Cumhurbaşkanımız tarafından deklare edilen Türkiye Yüzyılı Vizyonu ile bütün dünyaya ilan edilmiştir. Turgut Özal Üniversitesi olarak bizler de Büyük Türkiye rüyamızın bir kesiti olacak şekilde, yepyeni bir ruh heyecanla, aklın ve bilimin ışığında, sorumluklarımızı yerine getirmek üzere üstün bir gayret içerisinde olacağız. İnsan kaynaklarımızı, akademik liyakati gözeterek en verimli şekilde değerlendirmek arzusundayız. Bu değerlendirmeyi ulusal ve uluslararası tecrübelerden en üst seviyede faydalanmak suretiyle yapmayı planlamaktayız” şeklinde konuştu.

Vali Hulusi Şahin ise yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, vicdanı ve aklı hür bireylerin faaliyetlerini sürdürmeleri için ellerinden gelen gayreti sarf edeceklerini söyledi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

İlk açılış dersinde eğitim ve öğretimin önemine değinen Eroğlu, “ Turgut Özal Türkiye’de gelmiş en büyük devlet adamlarından birisidir. Onun adına böyle bir üniversitenin kurulması bir vefa örneğidir. Eğitim Türkiye’nin en önemli meselelerinden biridir. Geleceğimizin teminatı gençleri yetiştirmek çok önemli. Bu bakımdan eğitime en büyük desteği göstermemiz gerektiği kanaatimdeyim. Eğitim en güzel şekilde yapılması ve gençlerimizin en iyi şekilde eğitilmesi gerekir. Çünkü dünyada bir yarış var. Bu yarışta kim gençleri en iyi şekilde hazırlarsa dersi o kazanır” diye konuştu.

Konuşmanın ardından Rektör Bentli, Prof. Dr. Veysel Eroğlu’na tablo hediye etti.

Açılış törenine, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hasan Demez, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Baro Başkanı Onur Demez, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, akademisyenler ile çok sayıda öğrenci katıldı.