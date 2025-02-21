Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Battalgazi Yerleşkesinde, "MTÜ AR-GE Proje Pazarı 2025" etkinliği düzenlendi.

Yenilikçi projelerin yarıştığı etkinliğe, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 7. Ana Jet Üssü Komutanı Hv. Plt. Tuğg. Hüseyin Sabri Akyol, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, MTÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli ve çok sayıda akademisyen, öğrenci ve yerel yönetici katıldı.

Etkinlikte, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin geliştirdiği 141 proje yarıştı. Mühendislik-Fen, Sağlık, Sosyal ve Tarım Bilimleri olmak üzere dört ana kategoride değerlendirilen projeler, hem akademik hem de sektörel açıdan büyük ilgi gördü.

Vali Yavuz’dan Bilim ve Teknoloji vurgusu

Etkinlikte bir konuşma yapan Vali Seddar Yavuz, Türkiye’nin bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında önemli bir yol kat ettiğini belirtti. "Dünya, dijital çağın dönüşümünü yaşıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, Milli Teknoloji Hamlesi’ni başlatmış, AR-GE çalışmalarına önemli kaynaklar aktarmıştır," diyen Yavuz, ülkenin savunma sanayisinden, uzay teknolojilerine kadar pek çok alanda dünyayla yarışabilecek seviyeye geldiğini vurguladı.

Vali Yavuz, öğrencilere yönelik de önemli mesajlar vererek, bilim ve teknolojiye olan yatırımların devam ettiğini ve gençlerin projelerinin ülkenin geleceği için büyük önem taşıdığını söyledi. Ayrıca, Malatya’nın akademik ve sağlık altyapısının birçok büyükşehirden daha ileri seviyede olduğunu belirtti.

Başarılı projeler ödüllendirildi

Dereceye giren projelere ödüllerinin takdim edildiği törende, birinciye 5.000 TL, ikinciye 3.000 TL, üçüncüye ise 2.000 TL ödül verildi. Tören, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.