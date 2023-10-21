Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okuyan 4. sınıf öğrencileri Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki stajlarını başarıyla tamamladı.

2018 yılında açılan Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin 2020-2021 yılında ilk öğrencilerini almaya başlayan Tıp Fakültesi’nde 4. sınıf öğrencileri stajlarını tamamladı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başarıyla sınavlarını veren öğrenciler doktorluk mesleğinde önemli bir eşiği de aşmış oldu.

Turgut Özal Üniversitesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gökhan Söğütlü, stajlarını tamamlayan doktor adaylarının Tıp Fakültesi’nin ilk öğrencileri olduğunu da söyleyerek, “Biliyorsunuz bu yıl büyük bir afet yaşadık. Ancak hayat devam ediyor. Eğitim ve sağlıkta da durma imkanımız olmuyor. Bugün başarıyla stajlarını tamamlayan öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Başarıların devamlarını diliyorum” dedi.

Fakültenin ilk öğrencileri de kendilerine stajları sürecinde destek veren hocalarına teşekkür ederek, kalan eğitimlerini de en iyi şekilde tamamlayarak iyi bir doktor olmak istediklerini söyledi.