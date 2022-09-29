Edebiyat ve tiyatro dünyasına katkılarda bulunan Turgut Özakman, ölümünün 9’uncu yılında Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde anıldı.

Edebiyat ve tiyatro dünyasına katkılarda bulunan Turgut Özakman, ölümünün 9’uncu yılında Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde anıldı.

Şu Çılgın Türkler, Diriliş-Çanakkale 1915 kitaplarının yazarı Turgut Özakman, ölümünün 9’uncu yılında Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen programla anıldı. Özakman’ı minnetle andığını ve eserlerinin çok değerli olduğunu dile getiren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “100 yıllık geçmişimizle ilgili birkaç tane dışında kayda değer bir Atatürk ve Kurtuluş Savaşı ile ilgili film, dizi, tiyatro oyunu, müzik eseri yapamadık. Halbuki Kurtuluş Savaşı millet olarak gururlanacağımız, özgüvenimizi artıran, birbirimizi sevmeyi ve anlamayı sağlayan en büyük tutkalımızdır. Tüm dünyanın takdir ettiği bir insanı biz kendimiz belki de yeteri kadar anlamadık veya anlatamadık. İşte Turgut Özakman bu büyük eksikliğin giderilmesinde büyük rol oynayan bir insandı. Onun yüzlerce baskısı yapılan kitaplarıyla milyonlarca insanımız nerelerden nereye geldiğimizi, milletçe en kıymetlimizin Cumhuriyetimiz olduğunu öğrendi” dedi.