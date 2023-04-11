TÜRGEV Kardeşlik Sofrası bugün Gaziantep Nurdağı’nın misafiri oldu. Nurdağı’nın çocukları kendileri için tasarlanan etkinlik alanındaki vakıf gönüllülerini bir an bile yalnız bırakmadı.

TÜRGEV Psikolojik Danışmanlık Merkezi Uzmanı, Klinik Psikolog Ayşenur Malatyalı, çocukların kendilerini, duygu ve düşüncelerini ifade etme dilinin oyun olduğunu vurguladı. Kardeşlik Sofrası organizasyonunu çerçevesinde icra edilen Karagöz Hacivat gösterisi, yüz boyama etkinliği, pamuk şeker ve horoz şekeri ikramları ile çocukların yaşadıkları zorlu olaylar karşısında hissettikleri zorlayıcı duyguların yanında olumlu duygularını fark etmelerini sağlamayı, yaşanan afetin çocuklar için ortaya çıkardığı olumsuz etkileri azaltmayı hedeflediklerini ifade etti. Malatyalı, belirsizliğin getirdiği kaygının yerine geleceğe dair umutları yeniden yeşertmeyi, çocukların psikolojik iyi oluşlarını desteklemeyi, hayatın akışı içinde mümkün olduğunca rutinlerine dönmelerine katkıda bulunmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Malatyalı, vakfın Psikolojik Danışmanlık Merkezi 6 Şubat’tan bu yana psikososyal destek çalışmalarında bulunmak üzere sahada aktif görev aldığını, yurtlarda barınan afetzede vatandaşlara, depremden etkilenen öğrenci ve mezunlarımıza yönelik bire bir ve grup destek çalışmaları yürütüldüğünün altını çizdi.

Kardeşlik Sofrası Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş’ta yeni duraklar için yoluna devam ediyor.