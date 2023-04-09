Ramazan ayında afet bölgesindeki faaliyetlerini sürdüren TÜRGEV, Kardeşlik Sofrasını depremin en yoğun hissedildiği yerlerden biri olan İslahiye’de kurdu.

TÜRGEV, Gaziantep’te bulunan Hatice Hatun Kız Öğrenci Yurdu halihazırda afetzede vatandaşlara hizmet verirken, İslahiye’de yapılan organizasyona, yurt gönüllülerinden de katılım oldu. TÜRGEV Genel Müdürü Makbule Çabuk’un da katıldığı organizasyon, en çok da çocukların ilgisini cezbetti.

Palyaço ve balon gösterilerinden yüz boyama, Osmanlı macun ve şerbetlerinden Karagöz oyununa kadar pek çok aktivitenin yer aldığı Kardeşlik Sofrası, çocukların yüzlerini güldürdü. Gönüllülere ise unutulmaz bir akşam yaşattı.

TÜRGEV gönüllüleri, afetzede vatandaşlara destek olmak için çıktıkları yolda, onların kendilerine güç verdiğini ifade ederek, Ramazan’ın diğer günlerinde, farklı şehirlerde Kardeşlik Sofraları kuracaklarını ifade etti.