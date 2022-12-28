Türkiye Futbol Adamları Derneği İzmir Şubesi tarafından bu yıl 24. kez düzenlenen “İnsanlar Yaşarken de Anılmalıdır” töreninde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile birlikte TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve eski FIFA hakemi Cüneyt Çakır’a özel ödül verildi.

Türkiye Futbol Adamları Derneği İzmir Şubesi tarafından bu yıl 24. kez düzenlenen “İnsanlar Yaşarken de Anılmalıdır” töreninde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile birlikte TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve eski FIFA hakemi Cüneyt Çakır’a özel ödül verildi.

Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) İzmir Şubesi tarafından bu yıl 24. kez düzenlenen “İnsanlar Yaşarken de Anılmalıdır” ödül töreni yapıldı. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezinde düzenlenen törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Türkiye Futbol Adamları Derneği Genel Başkanı Levent Erdoğan, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, TÜRFAD Genel Başkanı Levent Erdoğan ve Türkiye Futbol Adamları Derneği İzmir Şube Başkanı Bahri Vreskala katıldı.

Ödül töreninde konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, insanların yaşarken anılmasının önemli olduğunu söyleyerek, “Böylece arkadan gelen insanlara da motivasyon olur” dedi. Vali Köşger, Göztepe-Altay karşılaşmasındaki olaylara da değinerek, “Spor aslında vefa, kardeşlik, dostluk, birlik ve beraberliktir. Maalesef birkaç hafta önce İzmir’de bizi soğuk soğuk terleten bir hadise yaşadık. İzmir’in yüzü o değil, İzmir’in yüzü bu. İzmir’in yüzü vefakarlık, kardeşlik, birliktelik. Bu sportmenlik ve centilmenlik. Onu yapanları kınıyorum. Bunu yapanları da takdir ediyorum, alkışlıyorum” diye konuştu.

“Centilmenlik hiç sarsılmadan yeşil sahalarda devam edecek”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sporda centilmenliğin önemli olduğunu vurgulayarak, “Centilmenlik meselesi futbolun en temel dayanaklarından biri. Böyle olmalı. Kadın hakemlerimizle tanıştım az önce. Diliyorum ki futbolda centilmenliğin pekişmesi için kadınların eli futbola daha çok değecek. Ve centilmenlik hiç sarsılmadan yeşil sahalarda devam edecek. Yerel yönetimler olarak spora destek olmaya devam edeceğiz çünkü biliyoruz ki spor en kucaklayıcı, aradaki farklılıkları giderip herkesi kucaklayan çok kuvvetli bir tutkal. Futbol o nedenle hepimizin geleceği için çok daha değerli bir yer taşımaya devam edecek” dedi.

Sporda centilmenlik vurgusu öne çıktı

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise “TFF olarak ana amacımız fair-play ruhu ile futbolu geliştirmek, daha büyük kitlelere ulaştırmak, marka değerini ve itibarını arttırmak, ülkemizi bu alanda daha yukarı taşımak. Üzerine basa basa fair-play diyoruz çünkü adını tarihe yazdıran insanlara baktığımızda hepsi aynı zamanda centilmenlik ruhuna sahip insanlar. Bu insanlar dünyayı daha güzel bir yer yapmaya kendi adamış insanlar. Tüm başarılar değerli olduğunda saygıyla hatırlanır. Futbol tarihinde de bu böyledir. Futbolun ilk kez oynandığı şehir olan İzmir’in yetiştirdiği Metin Oktay ve Mustafa Denizli gibi nice değerler tarih boyunca saygı ve sevgiyle hatırlanacak” diye konuştu.

TÜRFAD Genel Başkanı Levent Erdoğan, spor alanında bir takım projelerinin olduğunu belirtti. İzmir Şube Başkanı Bahri Vreskala da İzmir’in her konuda ilklerin şehri olduğunu ifade ederek, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından ödüller sahiplerini buldu. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e ödülünü verdi. Başkan Soyer de TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye ödül verdi. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk de onur ödülünü Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’dan aldı. Gecede eski FIFA hakemi Cüneyt Çakır da özel ödül aldı.