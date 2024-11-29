Türkiye Çevre Platformu (TÜRÇEP) Temsilciler Meclisi’nin Eskişehir’deki toplantısının ardından sonuç bildirisi yayınlandı.

Konuyla ilgili bildiride, TÜRÇEP’İN, küresel, ülkesel, bölgesel ve yerel çevre sorunlarına karşı, ekolojik dengenin korunması temelinde mücadele eden bir sivil toplum platformu olduğu belirtildi. TÜRÇEP’in, kuruluşundan bugüne kadar, doğanın, doğal ve kültürel değerlerin talanına, doğanın yok edilmesine dönüşen saldırılara karşı amacı doğrultusunda çalışmalar yaptığı anlatılan bildiride, “Toplantıya; Eskişehir, Antalya, Kocaeli, Sakarya, İstanbul Silivri, Denizli, Van, Konya, Çanakkale, Zonguldak, Kayseri, Niğde illerinden çevre koruma örgütlerinin temsilcileri ile Ata Tohum Takas Derneği ve Türkiye Ormancılar Derneği yöneticileri katılmışlardır. Katılımcılar bölgelerindeki çevre sorunlarıyla ilgili paylaşımlar yaparak mücadeleleriyle ilgili bilgilendirmeler yapmışlardır” denildi.

Sonuç olarak, kamuoyunun bilgisine sunulmasına karar verilen konular işe şöyle sıralandı;

“Havamıza, toprağımıza, suyumuza ve ormanımıza sahip çıkmalıyız. Siyanürle altın üretimi yasaklanmalıdır. Cengiz Holding’in Eskişehir’de yapmak istediği altın madenciliği engellenmelidir. Sarıcakaya Bilal Habeşi Altın Gümüş madeni projesi için ÇED süreci başlatılmalıdır. 5553 Sayılı Tohumculuk Yasasındaki atalık tohumlarla ilgili yasaklar kaldırılmalıdır; Su isteği fazla olan bitkilerin su kıtlığı çeken bölgelere ekimleri ve verilen teşviklerin engellenmelidir. Yasaklanan pestisitlerin stoklarının bitmesi beklenmeden toplatılıp imha edilmesi gerekmektedir. Atalık tohumla yapılan ekimlere de hibrit tohumlar gibi teşvik verilmesi gerekmektedir. İç Anadolu ve Konya kapalı havzasındaki çölleşmenin önüne geçilmesi, ülkemiz için hayati önemdedir. Obruk oluşumunun önüne geçilmelidir. Yeraltı zenginliklerimizi yerli ve yabancı sermayeye peşkeş çekilmesinin önüne geçilmelidir. Güneş Enerji (GES) ve Rüzgar Enerji Santrallarının (RES) tarım arazilerine yapılmasının önüne geçilmelidir. Hidroelektrik Santrallarının (HES) her yerde kurulmasının önüne geçilmelidir. Jeotermal Enerji Santralları (JES) çevre sorunlarına neden olmamalıdır. Kömürlü Termik santralleri zaman içinde terk etmeliyiz. Nükleer enerjiden derhal vazgeçilmelidir. Ormanların rant uğruna kesilmesinin önüne geçilmelidir.”