Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi (TURBELDAK), hafta sonu gerçekleştirdiği doğa yürüyüşü ile doğaseverlere unutulmaz bir gün yaşattı. Kış mevsiminin serin ama berrak havasında düzenlenen etkinlik, Güney Köyü Oyukbaşı mevkiinden başlayarak Kabaçınar Köyü’ne kadar uzanan 11 kilometrelik parkurda gerçekleşti.

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı olarak yürüyüş ve tırmanış etkinlikleri düzenleyen TURBELDAK, hafta sonunda Güney Oyukbaşı-Kabaçınar parkurundaydı. Yaz-Kış Yürüyüş Liderleri Orhan Mert ve Haydar Atilla rehberliğinde düzenlenen yürüyüşte TURBELDAK ekibi, yürüyüşe sabahın erken saatlerinde başladı. Orman patikalarından geçerken çıplak meşe ağaçlarının huzur veren görüntüsü ve zaman zaman karşılaşılan mangal kömürü ocakları doğaya duyulan hayranlığı artırdı. Katılımcılar sabah kahvaltısını köy kahvesinde yaparken, öğle yemeğini doğanın içinde yanlarında getirdikleri kumanyalarla geçirdi. Orta zorluk seviyesindeki 11 kilometrelik parkur, yürüyüşçülere fiziksel bir meydan okuma sunarken; 7. kilometrede 300 metrelik yükselişle hem beden hem de zihin güçlendirici bir deneyim yaşattı.

Yaz-Kış Yürüyüş Lideri Orhan Mert, “Doğanın cömert davrandığı, adeta görsel şölen sunduğu bir parkurda daha yürüyüşümüzü keyifle yaptık. Doğal güzelliklere kayıtsız kalamayarak bol bol hatıra fotoğrafı da çekildiğimiz yürüyüşümüzü arkadaşlarımızın enerjileri, yüksek moralleriyle neşe içerisinde tamamladık. Bu güzel parkurda bizi yalnız bırakmayan, yürüyüşümüze katılan tüm katılımcılarımıza teşekkür ederim” şeklinde konuştu.