Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi (TURBELDAK), doğa ve tarih meraklılarını bir araya getirdi.

TURBELDAK tarafından düzenlenen etkinlikte Aioller tarafından kurulan Aigai Antik Kenti’ne ve çevresinde yürüyüş yapıldı. Helen uygarlığına ait olan, M.Ö. 8. yüzyılda inşa edilen ve günümüze kadar ayakta kalmayı başaran Aigai Antik Kenti’ne ve civarında organize edilen 11 kilometrelik antik kalıntılarla çevrili bir doğa yürüyüşü katılımcılara eşsiz bir deneyim sundu. Yaz-kış yürüyüş liderleri Orhan Mert ile Haydar Atilla’nın sevk ve idaresinde, yürüyüşe katılan 50 kişilik grup, tarih dolu muazzam parkurda adeta doğanın kucağında bir serüven yaşadı. Ekip, yürüyüş sırasında bol bol fotoğraf çekildi ve hatıralar biriktirdi.

Yürüyüş lideri Orhan Mert, “Her hafta birbirinden özel parkurlarda gerçekleştirmiş olduğumuz doğa yürüyüşleriyle hem fiziksel sağlığımızı koruyor hem de doğayla iç içe olmanın huzurunu ve sakinliğini yaşıyoruz. Aigai Antik Kenti parkuru da katılımcılarımıza bu deneyimi tattırmak adına mükemmel bir zemin sunarken aynı zamanda adeta tarihe bir yolculuk yaptık. Yürüyüşümüze katılan ve yaşadığımız bu özel günü daha da anlamlı kılan katılımcılarımıza teşekkür ederim” şeklinde konuştu.