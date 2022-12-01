Bayburt’ta türbe ve mezarlıkları kazma kürekle kazıp tahrip ederek Hz. Musa’nın sandukasını aradığını öne süren psikolojik rahatsızlığı bulunan 1 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Bayburt’ta türbe ve mezarlıkları kazma kürekle kazıp tahrip ederek Hz. Musa’nın sandukasını aradığını öne süren psikolojik rahatsızlığı bulunan 1 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Bayburt’taki türbelere zarar veren ve akli dengesi yerinde olmayan şahıs, Bayburt İl Emniyet Müdürlüğünün titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonucunda yakalandı. Şehit Osman Tepesi’ndeki Şehit Osman Türbesini ve şehir merkezinde bulunan Ahi Emir Ahmedi Zencani Türbesini kazma, kürekle tahrip eden F.K., isimli şahıs polisler tarafından takibe alındı. Son olarak Şehit Osman Tepesi’nde bulunan bir mezarı tahrip etmesi üzerine olay yerine giden polisler mezarlık alanda bulunan kazma, kürek gibi malzemelerden numuneler alarak F.K.’nın, kimliğine ulaştılar. Bununla birlikte 15 gün boyunca kamera görüntülerini inceleyen ekipler, F.K., isimli şahsı sokak sokak, cadde cadde arayarak kıskıvrak yakaladı.

“Sağlık kontrollerinde akli dengesinin yerinde olmadığı anlaşıldı”

Polis merkezine getirilen şahıs daha sonra sağlık kontrolleri yapılmak üzere Bayburt Devlet Hastanesine götürüldü. Yapılan kontroller neticesinde akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edilen F.K., tedavisi yapılmak üzere Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, F.K.’nın Hz. Musa’nın sandukasını aramak amacıyla böyle bir girişimde bulunduğunu, amacının mezarlara zarar vermek olmadığını belirttiği öğrenildi.