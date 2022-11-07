Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdürü Yasemin Turan, İkiztepe Sağlık Zirvesi’ni değerlendirerek, "Ülkemiz ve ilimiz için çok önemli bir programa imza atıldı. Bu anlamda ülkemiz ve ilimiz sağlık turizminde önemli mesafeler kat etti” dedi.

Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdürü Yasemin Turan, İkiztepe Sağlık Zirvesi’ni değerlendirerek, "Ülkemiz ve ilimiz için çok önemli bir programa imza atıldı. Bu anlamda ülkemiz ve ilimiz sağlık turizminde önemli mesafeler kat etti” dedi.

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri, Samsun’da düzenlenen İkiztepe Sağlık Zirvesi’ne katıldı. "İkiztepe Sağlık Zirvesi" Türkiye’deki sağlık sektörü temsilcilerinin yanı sıra farklı ülkelerden 100’ün üzerinde firmayı da bir araya getirdi. Samsun’un ilk kurulan özel hastane özelliği taşıyan Büyük Anadolu Hastaneleri, zirveye kurduğu stanttaki yetkilileri ile katılımcılara 26 yıllık tecrübesiyle sağlık alanında yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

İkili görüşmelerinde yapıldığı zirvede, Azerbaycan, Belarus,, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Rus Federasyonu, Taşkent, Özbekistan ve Moldovalı gibi Ulusal ve uluslararası çok sayıda yabancı katılımcı yetkililerine, Türkiye ve Samsun’da gerçekleştirilen sağlık çalışmaları, teknolojik altyapı ve sağlık turizminde sağlanan hizmetlerimizin sunumları gerçekleştirildi.

Yapılan görüşmeler sonrası Büyük Anadolu Hastaneleri Merkez binasında tanıtım gezisi, ardından da akşam yemeği verildi. Sağlık zirvesi sonucunda görüşmelerin gerçekleştirildiği ülke temsilcileri ve sağlanan anlaşmalarla ilgili bilgi veren Genel Müdür Yasemin Turan, “Ülkemiz ve ilimiz için çok önemli bir programa imza atıldı. 3 gün boyunca hem ulusal hem de uluslararası katılımcılar ile verimli görüşmelerde bulunduk. Bu zirvenin gerek ülkemize gerekse şehrimize kalıcı yatırımlar, istihdam alanları ve ekonomimize büyük destekler oluşturacağına inanıyorum. Büyük Anadolu Sağlık Grubu olarak bizler de bu yatırımlara katkı sağlamak, ülkemizin gelişen sağlık sektöründe güncel motivasyonlarla hem ülkemize hem de şehrimize fayda sağlamayı amaçlıyoruz. Bu anlamda ülkemiz ve ilimiz sağlık turizminde önemli mesafeler kat etmiştir. Bugün hastanelerimizde 43 farklı ülkeden hastaya hizmet verebilme imkanına sahip olmanın gururunu yaşarken, bu çalışmaları daha fazla ülkeye ve insana taşıyabilmeyi amaçlamak adına çok çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.