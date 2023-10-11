Denizli Büyükşehir Belediyesi, Kazakistan Cumhuriyeti Denizli Fahri Konsolosluğu ve Türk Ocakları Denizli Şubesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıldönümü kapsamında dünyaca ünlü Kazakistanlı müzik topluluğu Turan Ethno Folk Band’ı Denizlililerle buluşturacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Kazakistan Cumhuriyeti Denizli Fahri Konsolosluğu ve Türk Ocakları Denizli Şubesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yılı kutlamaları kapsamında çok özel bir konser organizasyonuna imza atacak. Dünyaca ünlü Kazakistanlı müzik topluluğu Turan Ethno Folk Band Denizli’de sahne alacak. Kazakistanlı müzik topluluğu Turan Ethno Folk Band bu kapsamda 12 Ekim 2023 Perşembe günü saat 20.00’de Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu’nda sahne alacak.

Eski ulusal çalgı seslerini çağdaş uygulama ve yorumla buluşturacak Turan Ethno Folk Band, konserde geleneksel Türk ezgileri seslendirecek. Ücretsiz konsere tüm Denizlilerin davetli olduğu kaydedildi.