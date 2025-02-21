Turan Devletleri İnşaatçılar ve Emlakçılar Forumu 20 Şubat tarihinde Bakü’de gerçekleşti.

Bu sene 2’ncisi yapılan Turan Devletleri İnşaatçılar ve Emlakçılar Forumu 20 Şubat tarihinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleşti. Türkiye’nin önde gelen ve Azerbaycan’a da açılan emlak pazarlama firması Altın Emlak Global’in de sponsor olduğu forum, inşaat ve emlak sektöründeki uzmanları, yatırımcıları ve şirketleri bir araya getirdi. Forumda, sektörün son trendleri, yenilikleri ve iş birliği fırsatları masaya yatırıldı. Seminerler ve networking oturumlarıyla katılımcılar, deneyimlerini paylaşma ve yeni iş ortaklıkları kurma imkânı buldu.

Sektörün geleceği değerlendirildi

Altın Emlak Global Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı yaptığı açılış konuşmasında, "Uluslararası gayrimenkul yatırımcıları için küresel rekabete ortak olmamız gerekiyor. Dünya genelinde 400 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan yabancı gayrimenkul yatırımları Turan coğrafyasında daha büyük bir pay almalı. Turan ülkelerinin ortak tarih, dil ve kültür bağları, jeopolitik avantajları, genç nüfus ve iş gücü potansiyeli ile büyük fırsatlar sunduğunu görüyoruz. Yatırımcı dostu politikalar, ortak regülasyonlar ve şeffaf veri analizleri gibi unsurların geliştirilmesi önemli. Altın Emlak Global olarak Azerbaycan pazarına bizler de giriş yaptık ve önümüzdeki dönemde Türkistan coğrafyasına da açılıyoruz. Bizler de Turan markasının bir neferiyiz" dedi.

Azerbaycan pazarında büyüyecek

Avrupa’dan sonra şimdi de Turan coğrafyasında da büyüme konusunda çalışmalar yapacaklarını belirten Özelmacıklı, "Azerbaycan sonrası Türkistan merkezli yeni bir büyüme hedefimiz var. Sektördeki global açılımlarıyla farklı ülkelere yayılmayı hedefliyoruz. Emlak pazarlamadaki deneyim ve tecrübelerimizi ihraç ederek uluslararası başarılar hedefliyoruz. Azerbaycan’da gayrimenkul sektöründe master franchise sistemiyle hizmet vermeye başladık. Bu sistemle, profesyonel hizmet standartlarımızı Azerbaycan pazarına taşıyarak güçlü bir temsil ağı oluşturmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"Gayrimenkul sektöründe büyük iş birliği potansiyeli var"

Altın Emlak Global Genel Müdür Yardımcısı Olcay Selvi ise yaptığı konuşmada, gayrimenkul piyasalarında bölgesel iş birliğinin önemine dikkat çekti. Selvi, "Yatırım teşvikleri, dijitalleşme, gayrimenkul fonları, ortak mortgage sistemleri ve yeşil şehir projeleri gibi alanlarda Turan ülkeleri arasında güçlü ortaklıklar kurulabilir. Blockchain tabanlı işlemler, ortak gayrimenkul fuarları ve hukuki düzenlemeler gibi adımlarla bölgedeki yatırımcılar daha güvenli ve verimli işlemler gerçekleştirebilir. Altın Emlak Global olarak, franchise iş modelleriyle Turan coğrafyasındaki emlak piyasasını geliştirmeye hazırız. Bu iş birlikleri sadece ekonomik değil, aynı zamanda kültürel ve ticari bağları da güçlendirecektir" ifadelerini kullandı.